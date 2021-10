Reguilón: “Le dije al árbitro que alguien se moría y casi me saca amarilla por protestar”

En el minuto 40 del primer tiempo, Sergio Reguilón solicitó que el Newcastle vs. Tottenham se detenga porque uno de los aficionados sufría un paro cardíaco en las gradas del estadio. Aunque el juez del partido le hizo caso al lateral de los Spurs, este indicó que el réferi no lo entendió en un primer momento.

“Me di cuenta bastante rápido. Vi a un hombre tumbado en los asientos y a otra intentando reanimarle. La persona no respondía. Le dije al árbitro que se estaba muriendo una persona, pero pensó que estaba protestando una jugada y casi me saca amarilla” , contó el jugador español a Radio Marca.

Sin embargo, ante el apuro de que sea atendido el hincha, Reguilón tuvo que buscar la forma para que lo puedan entender: “Al árbitro le hablé en inglés y en español. Le dije: ‘Coge un desfibrilador rápido, por favor’” , relató el jugador de la Premier League.

