Partidos de hoy, lunes 18 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este lunes 18 de octubre del 2021 jugará la primera división de Perú, dos de los partidos más interesante son Binacional vs. Universitario, y César Vallejo vs. Sport Huancayo. Por el Brasileirão São chocan Paulo vs. Corinthians.

En el ámbito internacional por la Premier League se ven las caras Arsenal vs. Crystal Palace, y por La liga de España chocan Espanyol vs. Cádiz, y Deportivo Alavés vs. Real Betis.

Perú - Primera División

Cusco vs. Deportivo Municipal

Canal: Gol Peru

Hora: 11.00 a. m.

Binacional vs. Universitario

Canal: GolTV Latinoamerica, Gol Peru

Hora: 13.15

César Vallejo vs. Sport Huancayo

Canal: Gol Peru

Hora: 3.30 p.m.

Inglaterra - Premier League

Arsenal vs. Crystal Palace

Canal: Star+, Palace TV, Star+,

Hora: 2.00 p. m.

España - La Liga

Deportivo Alavés vs. Real Betis

Canal: ESPN2 Sur, Star+,

Hora: 12. 00 p. m.

Espanyol vs. Cádiz

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 2.00 p. m.

Italia - Serie A

Venezia vs. Fiorentina

Canal: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Hora: 1.45 p. m.

Bolivia - Liga de Futbol

Guabirá vs. Nacional Potosí

Canal: Tigo Sports Bolivia

Hora: 2.00 p. m.

Brasil - Brasileirão

São Paulo vs. Corinthians

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 6.00 p. m.

Colombia - Primera A

Envigado vs. Rionegro Águilas

Canal: Fanatiz International, Win Sports+

Hora: 4.00 p. m.

Ecuador - Primera A

Independiente del Valle vs. Manta

Canal: GolTV Latinoamerica, GOLTV Play,

Hora: 7.00 p. m.

Paraguay - Primera División