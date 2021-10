Klopp sobre el estilo de juego del Atlético de Madrid: “¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía”

Liverpool enfrentará este martes 19 de octubre al Atlético de Madrid por la tercera fecha de la UEFA Champions League por el grupo B. Los dirigidos por Jürgen Klopp enfrentarán al Alteti en el Estadio Wanda Metropolitano a las 2.00 p. m. (hora peruana). Los reds, de gran inicio en este torneo, buscarán hilar su tercera victoria consecutiva , después de derrotar en las dos primeras jornadas al AC Milan (3-2) y al Porto (1-5).

El equipo inglés retornará al estadio ubicado en la capital española con un sabor agridulce, ya que en este coloso ganó su quinto título de la Liga de Campeones frente al Tottenham por 2-0 en la temporada 2018/2019. No obstante, en el siguiente año, cayó por 1-0 ante el Atlético de Madrid en el duelo de ida de los octavos de final. En este cruce, el Liverpool quedó eliminado tras perder también el partido de vuelta en su casa por 2-4.

Jürgen Klopp compareció en rueda de prensa previa al nuevo encuentro ante el Atleti, donde recordó la dura derrota. “No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado” , según se puede leer en las declaraciones recogidas por EFE.

El técnico alemán prosiguió hablando de aquel encuentro y comentó su sentir sobre el modo de juego de los rojiblancos: “Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas, y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así.”

Klopp, que ha iniciado una gran temporada con el Liverpool en la Premier League y con un Mohamed Salah como goleador, reconoció el trabajo de Diego Pablo Simeone al mando del Alteti: “El Atlético es un equipo diferente porque juegan con un sistema diferente, pero siguen siendo la misma máquina de resultados que antes. Es increíble cómo Diego los mantiene a todos enchufados”.

Tabla de posiciones del Grupo B - Champions League 2021/22