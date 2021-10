Kevin de Bruyne sobre el Balón de Oro: “Yo eligiría a Lewandowski”

Kevin de Bruyne, actual seleccionado belga y jugador del Manchester City, dio a conocer durante una conferencia de prensa de la UEFA Champions League, que Robert Lewandowski es su candidato a llevarse el Balón de Oro 2021.

“Si tuviera que elegir, estaría analizando un periodo de dos años porque no lo tuvimos el año pasado (en referencia al Balón de Oro), entonces yo erigiría a Lewandowski por todo lo que ha hecho, ha marcado muchos goles y ha ganado mucho con el Bayern. Él sería mi elección”, declaró el belga.

Robert Lewandowski es uno de los nominados al Balón de Oro 2021 junto a otras estrellas como: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, N’Golo Kanté, Harry Kane, Luis Suárez, entre otros.

El último ganador de esta presea fue Lionel Messi en 2019, el año pasado se decidió no realizar la ceremonia debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, sí se entregó el premio The Best, que fue ganado por Lewandowski tras una magnífica temporada.

¿Cuándo será el Balón de Oro 2021?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2021 será el 29 de noviembre.

¿Dónde es el Balón de Oro 2021?

En el Teatro Châtelet de París, Francia.

Candidatos al Balón de Oro 2021