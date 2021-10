Del “¿qué dices Orejuela?” a abrazarse tras un partido: la foto viral de Uribe y Carlos

El encuentro entre Alianza Universidad y Cienciano del Cusco nos dejó una imagen para el recuerdo. Los protagonistas de uno de los incidentes más polémicos del fútbol peruano en 2014 se volvieron a ver las caras. Esta vez, para darse la mano, abrazarse y sacarse una instantánea. ¿De quiénes estamos hablando? Julio César Uribe y Carlos Orejuela.

En aquel año, al término del partido entre San Martín y Ayacucho (disputaba el torneo peruano bajo el nombre de Inti Gas), ambos personajes se enfrascaron en una tensa pelea, en la que no paraban de llover improperios por parte de los dos lados . Este hecho quedó registrado ante las cámaras y viene siendo recordado, hasta el día de hoy, como una de las tantas polémicas de nuestro balompié.

Siete años después, el fútbol los volvió a unir como rivales y aunque el resultado de este partido fue diferente al de ese entonces, Uribe y Orejuela no desaprovecharon la oportunidad para sacarse una fotografía y dejar en claro que todos los problemas quedaron en el pasado. Además, el entrenador de Alianza Universidad usó su cuenta de Instagram para postear la instantánea con el delantero de Cienciano y publicar un mensaje.

“Una diferencia en su momento, no significa enemistad… Me alegra volver a abrazar a un buen profesional y amigo, Carlos Orejuela”, escribió el ‘Diamante’, quien se encuentra peleando en estos momentos por no descender con Alianza Universidad. El elenco de Huánuco se encuentra en la posición 12 de la tabla acumulada con 26 puntos, cuatro más que el último lugar.