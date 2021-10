Real Madrid vs. Shakthar Donetsk: conoce cómo ver este duelo por la Champions League

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk se juega este martes 19 de octubre por la tercera jornada del Grupo D de UEFA Champions League. El encuentro se realizará en el Estadio Olímpico de Kiev y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Real Madrid vs. Shakthar Donetsk: previa del partido

Ambos conjuntos se vuelven a ver las caras luego de medirse en la temporada anterior por el Grupo B. En los dos partidos de la fase de grupos, el Shakthar Donetsk salió como vencedor. Primero ganó en casa de los merengues por 2-3 y en el duelo de vuelta en Kiev triunfó por 2-0 con goles de Dentinho (57′) y Manor Salomon (82′).

En la presente campaña, el Real Madrid ganó en la primera fecha ante el Inter de Milán por 0-1 y luego cayó como local sorpresivamente frente al FC Sheriff Tiraspol por 1-2. Por su parte, el conjunto ucraniano también perdió con el equipo de Gustavo Dulanto (2-0) y empató ante los nerazurris (0-0).

Real Madrid vs. Shakthar Donetsk: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Shakthar Donetsk ¿Cuándo juegan? Martes 19 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). ¿Dónde? Estadio Olímpico de Kiev ¿En qué canal? Star Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Shakthar Donetsk?

El duelo Real Madrid vs. Shakthar Donetsk será transmitido en territorio peruano por Star Plus, señal que cuenta con los derechos televisivos de la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

México: HBO Max

Uruguay: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Brasil: HBO Max

Estados Unidos: TUDN.com

España: Movistar+

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Real Madrid vs. Shakthar Donetsk?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Shakthar Donetsk, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juega Real Madrid vs. Shakthar Donetsk?

El escenario escogido para este compromiso Real Madrid vs. Shakthar Donetsk es el Estadio Olímpico de Kiev, casa deportiva localizada en Ucrania, que cuenta con una capacidad para más de 70.000 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo D de Champions League