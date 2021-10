Didier Drogba es nombrado embajador de la Organización Mundial de la Salud

Esfuerzo reconocido. En la madrugada del lunes 18 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró oficialmente a Didier Drogba como embajador. El exfutbolista de 43 años presenció la ceremonia que dio inicio a la cooperación Healthy 2022 World Cup, Creando un Legado para el Deporte y la Salud entre el Ministerio de Salud Pública de Qatar, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, la OMS y la FIFA.

Hablar de Drogba es recordar no solo su impactante carrera deportiva en cuanto a goles y trofeos ganados, sino entrever su rol unificador en el país donde nació, Costa de Marfil. Apoyó en campañas de salud como estilos de vida saludables, lucha contra la malaria y prevención y control del VIH.

Además de la fundación que lleva su nombre y que ha ayudado a varios hospitales y a los afectados por las inundaciones, el compromiso de Drogba durante su carrera sigue siendo evidente.

En 2006, cuando Costa de Marfil clasificó para el mundial de Alemania, el entonces jugador del Chelsea FC le imploró a grupos rebeldes que se deshicieran de sus armas. El país africano atravesaba por esos años la denominada lucha por la paz, en la que Drogba fue vital para unificar lazos.

Así fue que congregó a sus compatriotas. Por lo mismo de su labor fue reconocido en 2007 como embajador del programa de las Naciones Unidas. En 2010 fue elegido como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se refirió al activista marfileño como un “campeón tanto dentro como fuera del campo”. ‘’También apoyará la movilización de la comunidad internacional para promover el deporte como un medio esencial para mejorar la salud física y mental y el bienestar social de todas las personas, incluso para ayudar a los esfuerzos de recuperación de la COVID-19″, agregó Adhanom.

En la ceremonia de este lunes, Didier Drogba dijo: “Me siento honrado de unirme a la OMS y apoyar su labor para ayudar a las personas a alcanzar el máximo nivel de salud posible, especialmente a los jóvenes de todos los países. Me he beneficiado de primera mano del poder del deporte para llevar una vida sana y me comprometo a trabajar con la OMS para compartir esos beneficios en todo el mundo.”

PUEDES VER: Final entre Alianza Lima y Sporting Cristal contará con presencia de ambas hinchadas

El exdeportista narró la cruda experiencia de quienes no tienen acceso a servicios sanitarios. Remarcó que a nivel mundial las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer o los problemas cardiacos aumentan enmarcadas en un ecosistema de cambios constantes y la recuperación postpandemia.

De esta forma, Drogba se suma a la lista de embajadores de la OMS junto con el arquero brasileño Alisson Becker; Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y alcalde de la ciudad de Nueva York durante tres mandatos; Cynthia Germanotta, presidenta de la Fundación Born This Way y madre de Lady Gaga; y el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown.