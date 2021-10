PSG vs. RB Leizig: ¿en qué canal y horario ver EN VIVO el partido por Champions League?

PSG vs. RB Leipzig se enfrentan este martes 19 de octubre por la el Grupo A de la Champions League. El encuentro, que tendrá como escenario al Parque de los Príncipes, se podrá ver a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) por ESPN y Star+. Los parisinos, conformados por superestrellas como Messi, Neymar y Mbappé van por su segunda victoria en esta Liga de Campeones . La primera fue ante el Manchester City por 2-0, en un cotejo en el que el astro argentino anotó su primer gol con la camiseta del club francés.

Antes de ello, los comandados por Mauricio Pochettino igualaron por 1-1 contra el Brujas de Bélgica. Ahora, Messi y compañía deberán defender el Parque de los príncipes una vez más. Pero no la tendrán fácil. El RB Leipzig viene con sed de victoria, pues ha perdido sus dos primeros enfrentamientos en Champions League: 6-3 contra el City y 2-1 ante el Brujas.

¿Cuándo juega PSG vs. RB Leipzig?

El PSG vs. RB Leipzsig juegan este martes 19 de octubre por la fase de Champions League. Hasta el momento, el equipo de París ha disputado dos compromisos en la edición de este torneo.

¿A qué hora y dónde ver PSG vs. RB Leipzig?

El partido PSG vs. RB Leipzig se disputará a partir de la 2.00 p. m. en el horario peruano . Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten la Champions League?

ESPN será el canal encargado para ver el PSG vs. RB Leipzig por Champions League. Aquí te mostramos cómo sintonizar el canal para no perderte el cotejo:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cuál es el grupo del PSG en Champions League?

Grupo A:

PSG

Manchester City

Brujas

RB Leipzig

¿Cómo ver la Champions League por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Tabla de Posiciones Champions League