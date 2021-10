Conor McGregor acusado de romperle la nariz a un DJ durante una fiesta

A través de sus redes sociales, Francesco Facchinetti, conocido DJ italiano, denunció que Conor McGregor lo agredió hasta el punto de romperle la nariz y los labios, en una fiesta en Roma. Según menciona, el conocido peleador lo atacó “sin motivo”.

“El famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a 10 testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”, manifestó Facchinetti en Instagram.

“Lo recibimos como un héroe, (pero) es solo un matón de la peor clase, qué decepción. Lo siento por él. Lo tiene todo, pero no tiene nada. Hay que detenerlo porque es peligroso para los demás. Ahora entiendo por qué tenía 20 guardaespaldas. No para defenderlo de los demás, sino para defender a otros de él”, añadió.

“Abusar del poder propio de esta manera es totalmente incorrecto y perjudicial para la sociedad”, finalizó.

Hasta el momento, Conor McGregor no se ha pronunciado al respecto. En tanto, el italiano iniciará una demanda contra el peleador.

No es la primera vez que el irlandés se ve envuelto en este tipo de agresiones. En 2019, atacó a un hombre porque se negó a beber el trago que le había ofrecido.