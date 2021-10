Koichi Aparicio: “Tenemos que corregir errores, no excusarnos con el árbitro”

Con un dudoso penal cobrado por el árbitro FIFA, Augusto Menéndez, Alianza Universidad le empató 1-1 a Cienciano del Cusco en la fecha 15 de la Liga 1. Se lo sancionó al defensa Koichi Aparicio, quien volvió a los entrenamientos junto a sus compañeros refiriéndose a la polémica jugada en entrevista realizada por el club.

“Lo considero injusto, un error humano, de percepción porque a mí me jalan y caigo sin hacer falta. Es parte del juego. El árbitro se equivocó, pero queremos que se equivoquen lo menos posible porque se presta a especulaciones. No ponemos excusas porque somos un equipo grande”, dijo el futbolista, siendo enfático en opinar que “Cienciano debe corregir sus errores y no poner excusas con el arbitraje”.

Aparicio es considerado titular hace varias fechas en el once del entrenador Gerardo Ameli. El futbolista lamentó no haber reaccionado ante el empate para buscar el triunfo que los hubiera consolidado en zona de clasificación a un torneo internacional. “Nos quedamos con una sensación amarga, hicimos mejor las cosas para merecer un triunfo. Hay que evaluar los errores y mejorar para las dos últimas fechas del torneo que van a ser decisivas”, apuntó.

Cienciano volvió a las prácticas para jugar sus siguientes partidos de los imperiales con ante Ayacucho FC y Alianza Lima.