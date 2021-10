Callens: “En la selección hemos tenido partidos muy duros; traté de defender lo más que pude”

La selección peruana pasa por un delicado momento en las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca afrontaron una nueva fecha triple, donde lograron tres puntos de nueve posibles, ya que derrotaron a la selección chilena en Estadio Nacional por 2-0 pero cayeron en su visita a la altura de La Paz frente a Bolivia, y en Buenos Aires ante Argentina, en ambos partidos por 1-0.

Con estos resultados, la Bicolor marcha en la penúltima posición con 11 puntos y está a cinco unidades de alcanzar el quinto lugar , que está ocupando Uruguay. En las próximas jornadas del mes de noviembre, Perú tiene que ganar sus duelos ante la selección boliviana (como local) y Venezuela (visitante) para que las esperanzas por ir a la próxima Copa del Mundo sigan intactas.

A pesar de las caídas, hubo rendimientos que resaltaron en la selección peruana, como el de Alexander Callens, que ha logrado consolidarse como uno de los defensores titulares del conjunto nacional. El zaguero, luego de la jornada triple, viajó hacia Estados Unidos para reincorporarse a su club, el New York City FC.

“La verdad, un poco cansado, es normal. En la selección hemos tenido partidos muy duros, partidos en la altura; contra Argentina, que es un gran equipo” , comentó Callens en una entrevista con un medio local.

El defensor de la Blanquirroja también habló sobre su desempeño con Perú. “Llegué (a mi club) y solo he tenido dos días para descansar, pero esto para mí no es excusa, no es nada. Lo habrán visto en el campo, traté de defender lo más que pude. Y los comentarios que dicen del partido que tuve contra Argentina, pienso que es trabajo de todos, de todos mis compañeros.”

El compromiso de Callens se volvió a notar este domingo 17 de octubre, ya que jugó como titular todo el partido en la derrota del NYC frente al New York RB por 1-0 en MLS.

