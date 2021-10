River Plate vs. San Lorenzo: ¿qué canales transmiten EN VIVO el partido por la Liga Profesional?

River Plate vs. San Lorenzo se enfrentaran en la fecha 16 de la Liga Profesional de Argentina 2021 este domingo 17 a las 8.15 p. m. en un partido decisivo para ambos equipos. En este encuentro, River Plate tiene la delantera al ser el líder de la Liga Profesional con 33 puntos. A continuación, conoce los datos necesarios que debes saber sobre el encuentro deportivo.

¿Cómo llega River Plate?

El equipo de la banda roja ha logrado pasar invicto en diez partidos, con ocho triunfos y apenas dos empates, y supera por un punto a Talleres, que jugará este domingo 17 de octubre a las 3.45 p. m. ante Colón.

¿Cómo llega San Lorenzo?

San Lorenzo pasa un momento duro: cuestionado por su gente, con los hinchas también enojados con la dirigencia, Paolo Montero sabe que se juega mucho en su visita al Monumental. El equipo perdió seis de los últimos 11 partidos jugados, sumando además solo dos victorias y tres empates.

River Plate vs. San Lorenzo: ficha del partido

Partido River Plate vs. San Lorenzo ¿Cuándo juegan? domingo 17 de octubre ¿A qué hora? 6:15 p.m. (hora peruana) y 8.15 p.m. (hora argentina) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental de Núñez ¿Qué canal transmitirá? TNT Sports (Argentina) y ESPN, Star+ (Perú)

¿A qué hora juega River Plate vs. San Lorenzo por la Liga Profesional?

Argentina: 8.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. San Lorenzo?

La transmisión del partido entre River vs. San Lorenzo será emitida por la señal de TNT Sports Argentina en directo y online para todo el público futbolero. Asimismo, el partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN para Latinoamérica.

¿Dónde ver River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo River Plate vs. San Lorenzo, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

River Plate vs. San Lorenzo: alineaciones probables

River: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz o Robert Rojas, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz o Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi, Cristian Zapata, Francisco Flores y Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza o Alexis Sabella, Siro Rosané y Nahuel Barrios; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. San Lorenzo?

El partido se jugará en el estadio Monumental de Nuñez, con el arbitraje de Facundo Tello.