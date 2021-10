Celta de Vigo vs. Sevilla EN VIVO: canales, fecha y hora del partido por LaLiga Santander

Celta de Vigo vs. Sevilla EN VIVO HOY, domingo 17 de octubre, a las 9.15 a. m. (hora de Perú) y 4.15 p. m. (España) por la fecha 9 de LaLiga Santander 2021/2022, desde el Estadio Abanca-Balaídos en la ciudad de Vigo. El juego será trasmitido EN DIRECTO a través de la señal de DirectTv Sports y podrás verlo LIVE streaming por Pirlo TV. Asimismo, para no perderte este y el resto de cotejos de la liga española, sigue la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Los dirigidos por Julen Lopetegui marchan cuartos en la tabla, pero vienen de padecer su primera derrota de la temporada por 0-1 ante Granada. Mientras que el cuadro de Eduardo Coudet viene de perder por la mínima diferencia ante Elche FC, resultado que lo deja en el puesto 16 del acumulado español.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Sevilla?

Perú: 9.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

México: 9.15 a. m.

El Salvador: 8.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Sevilla?

Perú y Sudamérica: DirectTV Sports

España: GOL Televisión (también disponible en abierto) y por LaLiga TV Bar

México: SKY Sports (504-546).

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Celta de Vigo vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido.

Alineación posible de Celta de Vigo vs. Sevilla

Posible formación del Celta de Eduardo Coudet: Matías Dituro; Hugo Mallo, Jeison Murillo, Néstor Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas y Santi Mina.

Posibles titulares del Sevilla de Julen Lopetegui: Yassine Bono; Jesús Navas, Jules Koundé, Karim Rekik, Marcos Acuña/Ludwig Augustinsson; Fernando Reges, Joan Jordán; Suso, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos; Rafa Mir.