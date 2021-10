Juventus vs. Roma EN VIVO por ESPN y Star+: transmisión ONLINE del partidazo por la Serie A

Juventus vs. Roma EN VIVO juegan HOY, domingo 17 de octubre, por la fecha 8 de la Serie A 2021-2022 en el Juventus Stadium a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). El duelo entre la Vecchia Signora y la Loba podrás sintonizarlo EN DIRECTO por ESPN y el servicio streaming Star+.

La TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS podrás seguirla a través de la cobertura especial de La República Deportes. Aquí encontrarás todos los detalles de este partidazo del Calcio, como las alineaciones, el minuto a minuto, incidencias y goles.

Juventus vs. Roma: ficha del partido

Partido Juventus vs. Roma ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 17 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿En qué canal? ESPN y Star+.

La previa del Juventus vs. Roma

Juventus y Roma se verán las caras por la Serie A tras ocho meses. El cuadro de la Vecchia Signora, luego de un inicio de temporada complicado en el cual estuvo cerca de los últimos puestos, llega con la consigna de obtener un nuevo triunfo frente al equipo de la capital italiana.

El cuadro de Massimiliano Allegri lleva 11 puntos y se ubica en la novena casilla. En tanto, la Loba tiene 15 unidades y marcha en cuarto puesto, a siete del líder Milan .

Asimismo, Roma suma tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, y la Juventus llega motivada luego de ganar el clásico de Turín frente a Torino.

¿Cómo ver Juventus vs. Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. Roma por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Roma?

Para acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Roma, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el Juventus vs. Roma?

La Juventus vs. Roma se jugará en el Juventus Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Turín, capital del Piamonte.

Últimos enfrentamientos entre Juventus vs. Roma