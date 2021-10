Fútbol libre: River Plate vs. San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina

River Plate vs. San Lorenzo se jugará este este domingo 17 de octubre por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El choque de los equipos argentinos está pactado a las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p.m. (hora argentina) y se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO vía TNT Sports.

Asimismo, puedes seguir la transmisión ONLINE GRATIS de La República Deportes, con las estadísticas, alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto, todos los goles y mucho más del evento deportivo. A continuación te contamos cómo ver el cotejo gratis por Fútbol libre

¿A qué hora juegan River Plate vs. San Lorenzo?

Perú: 6:15 p. m.

Argentina: 8:15 p. m.

México: 6:15 p. m.

Chile: 8:15 p. m.

Uruguay: 8:15 p. m.

Brasil: 8:15 p. m.

Ecuador: 6:15 p. m.

Colombia: 6:15 p. m.

Bolivia: 7:15 p. m.

Venezuela: 7:15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. San Lorenzo?

Perú: ESPN, Star+

Argentina: TNT Sports

Colombia: ESPN2

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz México

Bolivia: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil, Star+

Chile: ESPN, Star+

¿Dónde ver River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver el duelo de River Plate vs. San Lorenzo de forma ONLINE, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, sigue la transmisión ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

¿Cómo ver River Plate vs. San Lorenzo en Futbol libre?

Digita futbollibre.net en la barra de direcciones de tu navegador

en la barra de direcciones de tu navegador Busca River Plate vs. San Lorenzo

Cierra la publicidad y disfruta del evento

¿Cómo ver Futbol libre por internet gratis?

Para visualizar los choques más destacados de la Liga Profesional Argentina, así como de otros torneos, debes ingresar a la siguiente dirección: futbollibre.net. Dentro del portal web, busca el cotejo que deseas observar y escoge uno de los links.

Posible alineación de River Plate vs. San Lorenzo