Coutinho tras volver al gol: “Nadie sabe lo que he sufrido durante mi recuperación”

FC Barcelona derrotó por 3-1 al Valencia en el Camp Nou y se recuperó de su última caída en la liga española. Los goles del cuadro azulgrana fueron anotados por Ansu Fati, Memphis Depay y Coutinho. Justamente, el brasileño brindó algunas declaraciones tras el triunfo culé.

El atacante anotó tras casi un año y resaltó la importancia de su gol y del triunfo del Barza. “Nadie sabe lo que he sufrido durante mi recuperación. Después de tanto tiempo, el gol es muy importante, así como la victoria para el equipo, ya que las cosas no estaban saliendo como queremos”, apuntó.

El brasileño también destacó la primera vez que el FC Barcelona pudo contar con toda su plantilla y el buen rendimiento del equipo. “Es el primer partido en el que vemos al Barcelona como queremos, al cien por ciento. La cosa no va como queremos, pero todos estamos muy metidos en los entrenamientos , concentrados en hacer un gran trabajo”, señaló.