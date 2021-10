Alianza Lima ganó la Fase 2 de la Liga 1 Betsson: ¡Alegría blanquiazul!

Por: Mariano López V.

En febrero de este año, mientras el futuro blanquiazul permanecía incierto, Wilmer Aguirre viajó a su natal Pisco. Con 37 años encima, el ‘Zorrito’ no buscaba diversión. Para nada. Necesitaba prepararse físicamente para un reto que aún no existía. Todavía no lo habían llamado de su querido Alianza, pero él estaba dispuesto a entrenar mientras todos dormían, esperanzado en que el teléfono iba a sonar. Sonó, firmó, anotó y hoy, junto a un equipo invencible, ganó la Fase 2 de la Liga 1.

Aunque muchos consideraban el partido un mero trámite, puesto que Alianza aseguraba la Fase 2 con un triunfo o empate, Carlos Mannucci demostró ser un rival áspero, tácticamente disciplinado y siempre dispuesto a pelear cada balón hasta el final.

Su rigurosidad defensiva, de hecho, fue una de las grandes virtudes del equipo dirigido por Pablo Peirano durante el primer tiempo. La marca personal de Godoy sobre Barcos, el emparejamiento de los mediocampistas trujillanos (Rodríguez y Fuentes) con los dos creativos aliancistas (Benítez y Concha) y el aplicado retroceso por banda de ‘Felucho’ y Noronha fueron los argumentos con los que el ‘Tricolor’ frustró cualquier avance blanquiazul.

Una que otra arremetida de Mora por derecha fueron los únicos acercamientos del líder de la tabla acumulada. El plan de Peirano estuvo a centímetros de salir a la perfección: tras una espectacular atajada de Campos y un posterior rebote, el travesaño le negó el primer gol del partido a Godoy, quien definió apurado ante la férrea marca de Míguez. Al descanso, la más clara le pertenecía a Mannucci.

En el segundo tiempo (el tiempo en el que los dirigidos por Carlos Bustos suelen rendir mejor), Alianza recuperó el peso ofensivo al cual nos tiene acostumbrados. El desgaste físico de su rival fue determinante: les otorgó a los íntimos más espacio –y, por ende, tiempo– para decidir mejor cada jugada, algo que la presión no les permitió hacer durante la parte inicial. Este ya no obligaba a jugar en largo, más bien dejaba lagunas en el mediocampo que Alianza, y Mora supo aprovechar.

Así fue que el carrilero, recientemente convocado, inició el camino al triunfo. Su quimba característica le abrió un hueco entre las piernas de su marcador, por donde su centro rasante llegó al ‘Zorrito’ Aguirre, que con lo justo llegó a empujar el balón al fondo de la red. Aguirre, el mismo que ganó el Clausura –ahora Fase 2– del 2003 con 20 años.

Con eso fue suficiente. Cuando Alianza logra ponerse arriba en el marcador, te duerme. No te permite meterte nuevamente en el partido. Si fallaste, lo pagas con el peor de los tres resultados posibles: la derrota. Y así, con abundantes virtudes (no hace falta ver la tabla acumulada para saberlo), este equipo, inmerso en su mentalidad ganadora, va por más. El propio ‘Zorrito’, en una muestra de su liderazgo, lo dijo mientras sus compañeros saltaban y cantaban al son de “Dale campeón”: “debemos corregir errores, porque hay mucho por corregir”.

No descansa. Farfán ingresó y manejó el ritmo del partido. Foto: difusión

DT Bustos solo piensa en una cosa: la final

Tras consagrarse ganador de la Fase 2, Carlos Bustos habló para los medios. El estratega se mostró sumamente contento con el trabajo que vienen realizando sus dirigidos.

“Es un club hermoso para trabajar. Siempre han estado comprometidos en la cancha. Hemos sabido sobrellevar los distintos momentos de los juegos, no es fácil ganar partidos y Alianza en esta Fase 2 tiene 12 ganados y tres empates”, contó Bustos.

Además, se refirió a la posibilidad de extender su vínculo con el club. “Estamos felices de estar acá. El club me manifestó la intención, pero creo que todavía no es momento de pensar en eso. Primero la final”.