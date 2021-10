Robert Lewandowski prefiere fichar por el Real Madrid para la próxima temporada

Robert Lewandowski tiene toda la intención de marcharse al Real Madrid en el 2022. El goleador polaco viene siendo sondeado por clubes como el PSG y el Manchester City desde el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, ‘ Lewy’ le dará prioridad al conjunto Blanco por encima de cualquier propuesta, así tenga que perder dinero.

La intención de Lewandowski es afrontar nuevos retos y tener una nueva experiencia distinta a la Bundesliga. En la liga alemana ya ha jugado doce temporada. En el Borussia Dortmund disputó 187 partidos y marcó 103 goles. Con el Bayern Múnich jugó 339 encuentros y anotó 307 tantos. Impresionantes números del goleador.

Según el diario AS, el contrato del polaco termina en junio de 2023 y el Bayern estará obligado a negociar su salida. Respecto a las finanzas, el conjunto alemán siempre es cuidadoso y estarán atentos en cuadrar los balances del traspaso para no tener pérdidas. Sin embargo, a pesar de la decisión del futbolista de buscar nuevos aires, la dirigencia Bávara no se rinde y ya está haciendo los esfuerzos para intentar una nueva renovación con Lewy.

Lewandowski tuvo una brillante participación en la temporada pasada, debido a ello se quedó con el The Best imponiéndose a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, él era el principal candidato para ganar el Balón de Oro en el 2020, pero no se entregó. En la presente edición también es uno de los favoritos junto a Benzema, Messi y Jorginho.