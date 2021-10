Yoshimar Yotún recibió amenazas por errar penal ante Argentina: “Creo que fue demasiado”

Por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana enfrentó de visita a Argentina. A pesar de que el once de Gareca ofreció un buen partido, el gol de Lautaro Martínez en el minuto 43 del primer tiempo acabó por sentenciar el encuentro. Sin embargo, esto pudo ser revertido y estuvo en manos de Yoshimar Yotún, quien falló un penal en la segunda mitad y fue muy criticado por algunos hinchas, al punto de que recibió amenazas a través de WhatsApp.

De no creer. El jugador del Cruz Azul de México declaró a su arribo al aeropuerto Jorge Chávez y expresó su sentir luego de que recibiera alrededor de 300 textos amenazantes en su número privado. El atacante peruano se mostró muy apenado por la situación y explicó que recibir amenazas fue demasiado por errar un penal.

“Las críticas siempre van a estar, es parte de esto. De ahí a atacar personalmente e incluso escribirme a WhatsApp ya es un poco exagerado. Creo que he borrado como 300 mensajes de grupos. Obviamente como peruano sí me siento mal con que otro peruano me ataque o que creen un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto. Obviamente entiendo que el hincha esté molesto, es normal, pero creo que fue demasiado”, mencionó Yotún.

Además, habló sobre las posibilidades de luchar por el quinto puesto y declaró que él, junto con todo el plantel, se encuentran muy optimistas para seguir sumando en las próximas fechas. Para el mediocampista, aún hay esperanzas, por lo que ahora se enfocarán en los próximos rivales de la selección (Bolivia y Venezuela).

“Lo que pasa es que a veces la posición en la que estamos en la tabla te hace ver lejos, pero si te das cuenta creo que en el repechaje estamos a cuatro o cinco puntos. Nosotros vamos a luchar hasta donde tengamos esperanzas. Creo que quedan partidos para seguir sumando y vienen rivales directos, así que creo que la próxima fecha va a ser muy importante” , sentenció.

Finalmente, Yoshimar Yotún dijo que se siente a gusto con el desempeño de la selección a pesar de no haber conseguido los tres puntos en la última fecha. “Estoy tranquilo porque sé lo que dio el grupo y sé lo que siempre doy por la selección y eso me deja feliz”, finalizó.