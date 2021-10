Partidos de hoy, sábado 16 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue AQUÍ todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

HOY, sábado 16 de octubre, se desarrollarán los encuentros por la Bundesliga, la Premier League, la Superliga Argentina, La Ligue 1 francesa, La Liga española; a nivel latinoamericano tenemos encuentros en las primera división de Perú, el Brasileirao y la Liga MX.

A nivel internacional, los encuentro de futbol más emocionantes corresponden a Carlos Manucci vs. Alianza Lima, Manchester City vs Burnley, Brentford vs. Chelsea, Huracán vs. Boca Juniors y Cruz Azul vs. Tigres UANL. Recuerda que puedes conocer desde dónde poder ver el encuentro en la presente nota: ESPN, Fox Sports, DirecTV Sports, Azteca 7, Claro Sports y el resto de canales que tienen los derechos del encuentro. Además, si deseas sintonizar el minuto a minuto y no perderte ningún detalle de los encuentros del día lo podrás hacer a través de La República Deportes.

Perú - Primera división

Alianza Atlético vs. Academia Cantolao

Canal: Gol Peru, Peru Magico

Hora: 11.00 a. m.

UTC Cajamarca vs. Sport Boys

Canal: Gol Peru, Peru Magico

Hora: 13.15 p. m.

Carlos Manucci vs. Alianza Lima

Canal: GolTV Latinoamerica, Gol Peru

Hora: 15.30 p. m.

Inglaterra-Premier League

Watford vs. Liverpool

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 6.30 a. m.

Manchester City vs Burnley

Canal: Star+, Sky Sport 9/HD

Hora: 9.00 a. m.

Southampton vs. Leeds United

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 9.00 a. m.

Leicester City vs. Manchester United

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 9.00 a. m.

Aston Villa vs. Wolverhampton Wanderers

Canal: Star+, Viaplay Denmark

Hora: 9.00 a. m.

Norwich City vs. Brighton & Hove Albion

Canal: Star+, Viaplay Denmark

Hora: 9.00 a. m.

Brentford vs. Chelsea

Canal: Star+, ESPN Brasil, GUIGO

Hora: 11.30 a. m.

España-La Liga

Levante vs. Getafe

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 11.30 p. m.

Real Sociedad vs. Mallorca

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 14.00 p. m.

Italia-Serie A

Spezia vs. Salernitana

Canal: ESPN Play Sur, Star+, Bet365

Hora: 8.00 a. m.

Lazio vs. Internazionale

Canal: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Hora: 11.00 a. m.

Milan vs. Hellas Verona

Canal: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Hora: 13.45 p. m.

Alemania-Bundesliga

Freiburg vs. RB Leipzig

Canal: Star+, Bet365, Sky Sport Bundesliga 1

Hora: 8.30 a. m.

Greuther Fürth vs. Bochum

Canal: Star+, Bet365, Sky Sport Bundesliga 1

Hora: 8.30 a. m.

Union Berlin vs. Wolfsburg

Canal: Star+, Bet365, Sky Sport Bundesliga 1

Hora: 8.30 a. m.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05

Canal: Star+, Bet365, Sky Sport Bundesliga 1

Hora: 8.30 a. m.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC

Canal: ESPN Sur, Star +

Hora: 8.30 a. m.

Borussia M’gladbach vs. Stuttgart

Canal: ESPN2 Sur, Star+, Bet365

Hora: 11.30 a. m.

Francia- Ligue 1

Clermont vs. Lille

Canal: Bet365, ESPN (Brasil), GUIGO

Hora: 10.00 a. m.

Olympique Lyonnais vs. Monaco

Canal: Bet365, ESPN (Brasil), GUIGO

Hora: 14.00 p. m.

Argentina- Superliga Argentina

Sarmiento vs. Unión Santa Fe

Canal: AFA Play, TNT Sports, Fanatiz USA

Hora: 11.30 p. m.

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

Canal: ESPN Sur, Star+, AFA Play

Hora: 13.45 p. m.

Lanús vs. Banfield

Canal: AFA Play, TNT Sports, Fox Sports Premium Argentina

Hora: 16.00 p. m

Huracán vs. Boca Juniors

Canal: AFA Play, ESPN Brasil, ESPN2 Colombia

Hora: 18.15 p. m

Brasil- Brasileirao

Chapecoense vs. Fortaleza

Canal: SPO Internacional, Star+

Hora: 17.00 p. m.

América Mineiro vs. Bahia

Canal: SPO Internacional, Star+

Hora: 19.00 p. m.

México- Liga MX