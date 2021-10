Manchester United vs. Leicester City EN VIVO ONLINE vía ESPN por la fecha 8 de la Premier League

Manchester United vs. Leicester City EN VIVO juegan HOY, sábado 16 de octubre, por la octava fecha de la Premier League desde las 9.00 a. m. (hora peruana) . El duelo entre los foxes y los diablos rojos se disputará en el King Power Stadium. La señal que televisará este partido EN DIRECTO será ESPN. Para que no te pierdas ningún detalle, puedes ver la transmisión ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Manchester United vs. Leicester City: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Leicester City ¿Cuándo juegan? HOY, sábado 16 de octubre ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? King Power Stadium ¿En qué canal? ESPN.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Leicester City?

Manchester United y Leicester City se verán las caras por la Premier League desde la 9.00 a. m. en las instalaciones del King Power Stadium este sábado 16 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Leicester City?

Perú: ESPN Sur, Star+

ESPN Sur, Star+ Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Estados Unidos: UNIVERSO, USA Network, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Venezuela: Star+, ESPN Sur

Argentina: Star+, ESPN Sur

Brasil: GUIGO, Star+, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Chile: Star+, ESPN Sur

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Uruguay: Star+, ESPN Sur

España: DAZN 1, DAZN, Movistar+

¿Cómo VER EN VIVO Manchester United vs. Leicester City?

El canal encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el compromiso entre Manchester United vs. Leicester City EN VIVO será ESPN para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE.

¿Qué canal es ESPN en Sudamérica?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Leicester City ONLINE vía ESPN?

Si no quieres perderte la transmisión del duelo Manchester United vs. Leicester City por internet, sintoniza las señales de Star+ y ESPN Play, servicios de streaming donde podrás encontrar los encuentros que son televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.