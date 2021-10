Francesco De la Cruz infló el pecho de orgullo

El compromiso de Francesco de la Cruz con el Perú se hace público el 7 de octubre. Si bien la organización del Balloon World Cup (Mundial del Globo) inició las inscripciones el 26 de setiembre, el peruano se quejó, nueve días atrás, en las redes sociales del torneo por no haber considerado al Perú dentro de los países en competencia, pese a que él acudió al llamado abierto al público en general, llenó el formulario y envió el video jugando con un globo en casa.

“Si en el último momento deciden hacerlo de 32 países, me puedo presentar, envié el video y soy de Barcelona. Me presenté para Perú y no entiendo por qué dicen que nadie se presentó…”, escribió en redes y el post tuvo efecto, pues Francesco cuenta que fue Gerard Piqué -uno de los organizadores- quien se contactó con él para concretar su presencia en el inédito certamen. Así inició la historia del estudiante trujillano de 18 años, que radica con su familia en Barcelona, y que mantuvo pendiente a todo un país de un Mundial que no sabía que existía.

Subir a lo más alto del podio trajo como consecuencia que hasta el presidente de la República, Pedro Castillo, lo felicitara. “Felicito a Francesco de la Cruz por esta digna representación del país y hacer sentir que se oiga fuerte el nombre del Perú en esta competencia mundial. ¡Grande, campeón!”.

El inicio del Mundial

El Mundial de Globos fue un evento organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué mediante la plataforma Twitch. Foto: difusión

El Mundial de Globos fue un evento organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué a través de la plataforma Twitch, luego de que quedasen atraídos por un video viral en TikTok. La primera edición se disputó el 14 de octubre en España y contó con la participación de 32 países.

El juego se desarrolló en una pista de ocho metros cuadrados que simulaba ser una sala de estar con diversos elementos: mesas, sillones, lámparas, entre otros. La competencia enfrentaba a dos competidores por turno con la misión de no dejar caer el globo al piso después de que su contrincante lo hubiera impulsado. Perú venció en la final a Alemania por 6-2.