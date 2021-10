¡No va Pedro Troglio! ‘Bolillo’ Gómez fue anunciado como técnico de Honduras

Tras la salida de Fabián Coito como técnico de Honduras, la selección nacional anunció la contratación del entrenador colombiano Hernán Gómez para lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022. Pese a que hace unos días se voceaba a Pedro Troglio como uno de los candidatos a quedarse con el puesto, la Federación Nacional de Honduras terminó por elegir al ‘Bolillo’ Gómez.

A través de sus redes sociales, la selección hondureña de fútbol le dio la bienvenida al técnico de 65 años que dirigió a Colombia en Francia 1998, a Ecuador en Corea y Japón 2002 y a Panamá en Rusia 2018.

“Fenafuth le da la bienvenida al nuevo DT de la selección nacional de Honduras. Desde Colombia, el tres veces mundialista: Hernán Darío Gómez. Honduras y su afición le extienden la bienvenida” , publicó la cuenta oficial, acompañada de una imagen del estratega.

Hernán Gómez fue presentado como nuevo técnico de Honduras. Foto: Selección Nacional de Honduras

Tras su presentación, el estratega colombiano señaló que su intención es finalizar bien las presentes clasificatorias y continuar en el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“Honduras no está en buena posición, está en una posición difícil y faltan 24 puntos que dicen que no está eliminada, pero sí hay opciones y se va a luchar por estar en Qatar. Si no se puede estar en Qatar, hay opciones para estar en el proceso de 2026″ , afirmó

Recordemos que la selección centroamericana se encuentra en el último lugar en la clasificación, con solo tres puntos y una diferencia de goles de -8. En la próxima fecha FIFA de noviembre, Honduras se enfrentará como local ante Panamá y visitarán a Costa Rica.