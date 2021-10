Eliminatorias Qatar 2022: la selección peruana con la calculadora en mano

Las derrotas duelen más cuando dejan la sensación de que se pudo tener mejor suerte. Ante Bolivia y Argentina se sintió así. Dicho sentimiento no cambie la tabla de las eliminatorias, donde hoy vemos a Perú penúltimo, solo por encima de Venezuela, con once puntos, pero bajo el análisis en frío no se puede negar que la Bicolor jugó, quizás, su mejor partido en La Paz y que se le plantó bien a Lionel Messi y compañía.

Sin embargo, ello no es suficiente para cambiar la historia de un equipo que está destino a sufrir en su camino hacia el Mundial. A Rusia 2018 se llegó con esfuerzo y, hay que decirlo, gracias a los puntos en mesa. Esta vez, llegar a Qatar se simplificará en un acto de heroísmo por parte de los dirigidos por el ‘Tigre’, que obtuvieron tres puntos de nueve en la última fecha triple.

“Fue un balance negativo para nosotros en cuanto a números, resultados, en la tabla de posiciones quedamos más relegados. Pero más allá que esto suene contradictorio, creo que estamos bien. Me voy con buenas sensaciones (Bolivia y Argentina). Miro las cosas con buen optimismo, conociendo al plantel, me voy con una determinada fe, que me permite seguir creyendo que somos capaces de poder revertir esta situación”, señaló Gareca tras el pitazo final en Buenos Aires para luego dejar en claro que ya piensa en los rivales de noviembre

Las próximas dos finales del equipo de todos serán en apenas un poco más tres semanas. A falta de seis partidos por culminar las eliminatorias, la Blanquirroja está obligada a sumar la mayor cantidad de puntos posibles, los primeros seis deberán ser ante Bolivia y Venezuela.

La selección peruana acabó en el puesto 9, con 11 puntos. Foto: Selección peruana / Twitter

A sacar cuentas

Lo más optimistas señalan que con doce puntos (4 triunfos) de los 18 aún en juego, el equipo de todos podría llegar al tan anhelado quinto puesto para jugar el repechaje con 23 puntos, sin embargo, hay que tener cuenta que los rivales también juegan.

Hoy Colombia y Uruguay ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con 16, por lo que solo necesitan 7 puntos, es decir, 2 victorias y 1 empate, en sus 6 partidos que le restan para hacer esos 23 que para mucho le alcanzaría a Perú.

Los números son odiosos, pero son realistas. Perú tendrá que sumar 15 puntos –cinco victorias– para seguir con vida. Frente a Bolivia en casa, la Bicolor deberá celebrar para escalar en la tabla, al igual que ante la Vinotinto de visita. Deben aprovechar el mal momento que atraviesa el rival, pero sin mirarlo por encima del hombro, pues ya demostró que puede hacer respetar su localía (ante Ecuador lo hizo).

El cotejo de visita en Barranquilla será vital robar aunque sea un punto, pues hoy se trata de un rival directo por el puesto 5. Luego Perú vuelve a jugar de local ante Ecuador, que sabe muy bien lo que es sumar fuera de su país, por lo que habría que jugar muy concentrados. Ante Uruguay podría darse una hazaña y con Paraguay (en casa) se debe ganar como la historia lo manda. Hoy Perú no está eliminado, pero sin duda alguna debemos acudir a la odiosa calculadora para defender el sueño llamado mundial.

Las cifras

7 son los jugadores peruanos con 100 partidos en la Bicolor. Farfán es el último.

12 jugadores en capilla tiene Perú. Yotún quedó suspendido.

1.º futbolista de la categoría 2000 en jugar en la selección: Jhilmar Lora.