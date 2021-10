Dani Alves: “Si Barcelona piensa que me necesita, solo tiene que llamarme”

Luego de que el crack brasileño anunciara que no ficharía por ningún club en lo que resta del año, varios equipos lo han estado sondeando para reforzar su plantilla para el 2022. Esa decisión implica que no será convocado a la Verdeamarela. Dani Alves declaró para Sport que desea mantenerse en actividad para poder disputar el Mundial Qatar 2022 y se refirió a una posible vuelta al Barcelona.

El jugador de 38 años se marchó del club catalán porque le dijeron que ya no tenía la edad para seguir. Sin embargo, Dani se fue del Barcelona en buenos términos: “Yo salí y avisé. Y salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita, solo tiene que llamarme”.

Por la experiencia obtenida, Dani Alves sigue pensando que puede aportar y mucho en cualquier club. Siente que el Barça es uno de esos clubes por la cantidad de jóvenes que tiene en la actualidad: “En todos los lugares en los que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud. Va a llegar un momento en el que la juventud va a madurar y los de más edad lo dejan. Es un ciclo natural, pero en el fútbol se han ido cometiendo errores y este proceso se ha acelerado. Los procesos no se pueden acelerar. La mezcla es fundamental”, agregó.

Su motivación principal por la que aún se mantiene en actividad es el Mundial Qatar 2022, el futbolista más ganador de todos los tiempos apunta a jugar esta cita mundialista antes de pensar en su retiro profesional: “Eso es lo que me mueve. Uno tiene que tener objetivos y sueños, porque sin sueños no hay vida. En la construcción de mi trayectoria y mi carrera siempre me puse los objetivos a medio y corto plazo. La vida te va ofreciendo mejores oportunidades de lo que imaginas, como ir a unos juegos y ganar el oro”, sentenció el crack de la canarinha.