¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Sevilla por la fecha 9 de LaLiga Santander?

Celta de Vigo vs. Sevilla EN VIVO se miden este domingo 17 de octubre por la novena jornada de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se disputará en el Estadio Balaídos a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana), con transmisión a cargo de DirecTV Sports. Puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso a través de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Celta de Vigo vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Domingo 17 de octubre ¿A qué hora? 9.15 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Balaídos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Sevilla?

Si no quieres perderte el inicio del Celta de Vigo vs. Sevilla, presta atención a la guía de horarios de acuerdo a la región en donde te ubiques.

Costa Rica: 8.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

En este reinicio de LaLiga Santander luego de la pausa por fecha FIFA, el Sevilla puede acercarse al líder Real Sociedad en su visita a un Celta de Vigo caracterizado por la irregularidad en esta temporada. El cuadro sevillista se ubica a seis puntos del primer lugar, aunque cuenta don dos partidos menos.

En la jornada previa, los andaluces cayeron por la mínima en casa del Granada, su primera derrota en el presente curso. Una de las virtudes del cuadro rojiblanco es tener una defensa complicada de batir, pues solo ha encajado tres goles, la cifra más baja de tantos en contra junto al Villarreal.

Los gallegos tampoco tuvieron fortuna en su duelo más reciente, donde Elche hizo valer su localía para imponerse 1-0. En dicho encuentro, el volante peruano Renato Tapia se acalambró y su dolencia se fue agravando hasta llegar a una rotura fibrilar que lo tendrá dos semanas más fuera de las canchas.

Celta de Vigo y Sevilla ya se enfrentaron este año en un memorable partidazo que los dirigidos por Julen Lopetegui ganaron por 4-3 en abril. Su historial desde 2019 es parejo, con dos victorias para cada uno y un empate.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Sevilla?

Para ver el encuentro Celta de Vigo vs. Sevilla en Sudamérica, deberás sintonizar la señal de DirecTV Sports en TV por cable o satélite.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: ESPN (Brasil), GUIGO, Star+, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN+

España: Movistar Laliga, Movistar+.

¿Cómo seguir Celta de Vigo vs. Sevilla ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta vs. Sevilla por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Sevilla?

El escenario donde se enfrentarán Celta vs. Sevilla será el Estadio Balaídos, recinto deportivo ubicado en la avenida del mismo nombre, en la ciudad de Vigo.

Últimos partidos de Celta de Vigo vs. Sevilla

Celta de Vigo 3-4 Sevilla | 12.04.21

Sevilla 4-2 Celta de Vigo | 21.11.20

Celta de Vigo 2-1 Sevilla | 09.02.20

Sevilla 1-1 Celta de Vigo | 30.08.19

Celta de Vigo 1-0 Sevilla | 02.02.19.

Posibles formaciones de Celta de Vigo vs. Sevilla

Celta: Matías Dituro; Hugo Mallo, Néstor Araujo, Jeison Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán; Franco Cervi, Denis Suárez, Nolito; Santi Mina, Iago Aspas.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Jules Koundé, Karm Rekik, Marcos Acuña; Fernando, Joan Jordán; Erik Lamela, Alejandro Gómez, Lucas Ocampo; Rafa Mir.