Apurogol: Boca Juniors vs. Huracán EN VIVO por la Liga Pro Argentina

Continúa la Liga Pro Argentina. Boca Juniors vs. Huracán se juega hoy sábado 16 de octubre por una fecha más del torneo. El canal que transmitirá el partido en el estadio Tomás Adolfo Duco será Fox Sports Premium, y lo hará desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina). En comparación con la alineación que hizo Battaglia en su último cotejo por este campeonato , esta vez entrarían Marcos Rojo por Lisandro López y Esteban Rolón por Jorman Campuzano. Lo propio harían Aaron Molinas por Edwin Cardona y Luis Vásquez por Nicolás Orsini.

Sobre este enfrentamiento, Frank Kudelka, entrenador de Huracán, ha dicho: “A Boca no se le juega golpe a golpe porque su estilo no es avasallante, sino práctico y ordenado, con individualidades muy buenas. Nosotros, desde lo que pienso, planteamos lo más cerca del arco rival, no hay una estrategia definida según el rival de turno. Los partidos tienen momentos”.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Huracán?

Argentina: 8.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Huracán?

Para ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Huracán puedes hacerlo a través del servicio STREAM HD LIVE OFICIAL vía ESPN, Star+, Fanatiz y FOX Sports Premium para todas las personas en América Latina.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Huracán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Boca Juniors vs. Huracán se podrá sintonizar también por páginas gratuitas como APUROGOL EN VIVO. De igual manera, La República Deportes te traerá el minuto a minuto con todas las incidencias del partido.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Huracán en Apurogol?

Ingresa a: www.apurogol.futbol

En la lista de cotejos busca y haz clic en Boca Juniors vs. Huracán

Haz clic en una de las opciones para ver la transmisión

Cierra cualquier ventana emergente o publicidad que se abra

Disfruta del partido.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para VER APUROGOL ONLINE GRATIS solo necesitas ingresar desde tu navegador de preferencia (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) a la siguiente dirección web: www.apurogol.futbol. Recuerda que debes contar con una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión. Para ello se sugiere tener un amplio ancho de banda.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Huracán

Boca Juniors: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Aaron Molinas, Cristian Pavón y Luis Vázquez.

Huracán: Marcos Díaz, Ismael Quílez, Jonathan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez, Franco Cristaldo, Fabián Henríquez, Lucas Vera, Jhonatan Candia, Matías Cóccaro o Enrique Triverio y Rodrigo Cabral.