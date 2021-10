América vs. Atlético San Luis EN VIVO: hora y canales del partido por la Liga MX

América vs. Atlético San Luis EN VIVO se enfrentan por la jornada 13 del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana y mexicana). El duelo será transmitido por la señal de ESPN en territorio azteca, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y videos de los goles, a través de La República Deportes.

América vs. Atlético San Luis: ficha del partido

Partido América vs. Atlético San Luis ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 16 de octubre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Alfonso Lastras Ramírez ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan América vs. Atlético San Luis?

Si no quieres perderte el inicio del cotejo América vs. Atlético San Luis, revisa la siguiente guía de horarios dependiendo de la región en la que te ubiques:

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 17).

Finalizada la pausa por fecha FIFA para las Eliminatorias Qatar 2022, el líder de América saldrá a cuidar su privilegiada ubicación en la Liga MX cuando visite al Atlético San Luis, que está en la pelea por colarse entre los cuatro primeros lugares de la tabla.

Las Águilas se ubican en lo más alto con 25 puntos, tres unidades más que su escota Atlas. En su último cotejo, derrotó 2-0 a Pumas con goles de Richard Sánchez y Mauro Lainez, resultado que significó su vuelta al triunfo luego de tres jornadas.

Los rojiblancos, en tanto, se sitúan en la séptima casilla con 17 puntos a pesar del empate sin goles en casa del León. Una victoria le permitiría tomar de forma momentánea el cuarto puesto, siempre y cuando Monterrey caiga horas antes.

América y Atlético San Luis se enfrentaron en enero de este año. Aquella vez, los dirigidos por Santiago Solari salieron vencedores con un 2-1. Desde el regreso de los potosinos a la primera división, ambos clubes se midieron en tres encuentros ligueros, todos los cuales ganó la escuadra americanista.

¿En qué canal ver América vs. Atlético San Luis?

La transmisión por TV del América vs. Atlético San Luis estará disponible en Centroamérica por la señal de ESPN Norte.

Costa Rica: ESPN Norte

República Dominicana: ESPN Norte

El Salvador: ESPN Norte

Guatemala: ESPN Norte

Honduras: ESPN Norte

México: ESPN Norte

Nicaragua: ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA.

¿Cómo seguir América vs. Atlético San Luis?

Para que no te pierdas la transmisión de América vs. Atlético San Luis, ingresa a la señal de ESPN Play, que te llevará la programación completa de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a este servicio de streaming, puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan América vs. Atlético San Luis?

El escenario que acogerá el enfrentamiento entre América vs. Atlético San Luis es el estadio Alfonso Lastras Ramírez, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San Luis Potosí.

Historial reciente de América vs. Atlético San Luis

América 2-1 San Luis | 09.01.21

San Luis 1-2 América | 29.08.20

San Luis 0-1 América | 20.10.19

San Luis 2-0 América | 30.01.19

América 1-0 San Luis | 23.01.19.

Posible alineación de América vs. Atlético San Luis

América: Ochoa, Layun, Valdez, Cáceres, Reyes, Aquino, Sánchez, Córdova, Fidalgo, Martínez, Martín.

Atlético San Luis: Barovero, Waller, Díaz, Bilbao, Piñuelas, Castro, Güemez, Duque, Lozano, Barreiro, Sanabria.