‘Checho’ tras las burlas de los argentinos: “No sé cómo hubiese reaccionado. Estaría preso”

Luego de que Yoshimar Yotún estrellara su penal en el travesaño, los defensores Nicolás Otamendi y ‘Cuti’ Romero se acercaron para burlarse del mediocampista nacional. Ante esta actitud, tanto hinchas peruanos como argentinos los criticaron duramente. Uno de los que salió al frente fue el exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra, quien a través de su cuenta de Twitter defendió al volante zurdo.

En la derrota de la selección peruana ante la Albiceleste surgieron varios momentos tensos. Uno de ellos fue el que vivió el jugador del Cruz Azul. En el minuto 63′, Jefferson Farfán provocó un penal tras ser barrido por Emiliano Martínez. El atacante peruano, encargado de ejecutar el penal, tuvo que ser atendido debido a que cayó mal. Por ello, Yotún tomó su lugar, pero esta vez no pudo mandarla a guardar como en anteriores ocasiones. Mientras el mediocampista se lamentaba, los defensas Otamendi y Romero le gritaron en la cara burlándose por el fallo.

Sergio 'Checho' Ibarra explotó contra el accionar de los defensas argentinos. Fuente: Twitter

Tras este acto, el máximo goleador del fútbol peruano, ‘Checho’ Ibarra, explotó a través de Twitter: “Qué pelotudos que son Otamendi y el ‘Cuti’ Romero, la verdad. Bueee’, Otamendi no me sorprende, para mí es de los peores centrales que he visto y lo dije siempre; pero el ‘Cuti’ tiene siete partidos y ya se cree Passarella. Qué broncón que me dio. Yo no sé cómo hubiese reaccionado. #EstariaPreso”, escribió.

En el campo de juego, Farfán también tuvo un encuentro con el ‘Cuti’ Romero tras una jugada en la que el delantero de Alianza Lima pidió córner: “Qué pasa con***, a mí dime, pues, conmigo búrlate, con***”. Perú enfrentará a Bolivia y Venezuela en la fecha doble de noviembre, encuentros que está obligado a ganar.