¿En qué canal ver Manchester United vs. Leicester City EN VIVO ONLINE por la Premier League?

Los diablos rojos se enfrentarán al Leicester City por la octava fecha de la Premier League, y ello causa la expectativa de los hinchas, quienes esperan un rendimiento notable de Cristiano Ronaldo en el United. En su último partido, el equipo de CR7 pudo empatar 1-1 ante el Everton, y añadido a esto, el astro luso fue catalogado como el mejor jugador del pasado mes de septiembre de la liga inglesa. En la presente nota podrás saber qué canal transmite el partido entre Manchester United vs. Leicester City.

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United luego de 12 años. Foto: twitter Cristiano Ronaldo

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Leicester City?

El partido entre Manchester United vs. Leicester City será transmitido por ESPN para Latinoamérica. Revisa qué otros canales TV emitirán el cotejo.

DAZN

DIRECTV

TNT Sports

Blue To Go Video Everywhere

¿Dónde ver Manchester United vs. Leicester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Manchester United vs. Leicester City EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Leicester City?

En México, el partido se iniciará a las 9.00 a. m.. Sin embargo, te mostramos los horarios en otros países.

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Leicester City?

El encuentro entre ambas escuadras se disputará en el King Power Stadium.

Posible alineación de Manchester United

Manchester United: De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw; McTominay, Pogba, Bruno Fernades; Sancho, Greenwood, Cristiano.

Posible alineación de Leicester City

Leicester: Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Söyüncü, Bertrand; Tielemans, Soumaré, Lookman, Barnes; Vardy, Maddison.

Manchester United vs. Leicester City: historial

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos, el Leicester se llevó el encuentro por 1-2. En sus últimos encuentros, los Diablos Rojos han tenido 13 victorias, mientras que hubo cuatro empates, y en tres ocasiones los del Leicester fueron los ganadores.