PSG vs. Angers EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver la Ligue 1?

PSG vs. Angers EN VIVO se enfrentan por la jornada 15 de la Ligue 1 2021-22 en el estadio Parque de los Príncipes. La transmisión del cotejo irá por la señal de ESPN desde la TV y Star+ vía streaming a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano). Puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

PSG vs. Angers: ficha del partido

Partido PSG vs. Angers ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 15 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Angers?

En territorio peruano, el cotejo PSG vs. Angers se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: .00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Tras el receso por la fecha FIFA para las Eliminatorias Qatar 2022, el líder PSG saldrá a olvidar la derrota más reciente que puso fin a su invicto en la liga francesa cuando reciba al Angers en el Parque de los Príncipes. Sin Lionel Messi ni Neymar, el encargado de comandar la ofensiva de los parisinos será Kylian Mbappé.

En la jornada previa, el club dirigido por Mauricio Pochettino cayó de forma sorpresiva por 2-0 en su visita al Stade Rennes. En dicho encuentro, Messi estrelló un remate en el palo que pudo haber cambiado la historia cuando el marcador estaba 0-0.

Los albinegros, por su parte, vienen de una gran remontada por 3-2 sobre Metz en su duelo más reciente. Con dicha victoria, escalaron hasta un prometedor cuarto puesto en la tabla y se ilusionan con ocupar puestos de clasificación a la Champions League.

PSG y Angers ya jugaron dos veces este año, por copa y liga, y en ambos casos la victoria fue de los parisinos. El historial reciente revela una supremacía absoluta del Paris Saint-Germain, que ha ganado los 10 últimos duelos ante los angevinos.

¿En qué canal ver PSG vs. Angers?

Estos serán los canales que transmitirán el encuentro PSG vs. Angers por televisión:

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star+, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

España: tvG2.

¿Cómo ver ONLINE PSG vs. Angers?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del PSG vs. Angers, sintoniza las señales de Star+ y ESPN Play, servicios de streaming donde podrás encontrar los encuentros que son televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan PSG vs. Angers?

El escenario que acogerá el enfrentamiento entre PSG vs. Angers será el estadio Parque de los Príncipes, recinto deportivo ubicado en la ciudad de París, propiedad del Paris Saint-Germain.

Posible alineación de PSG vs. Angers

PSG: Donnarumma; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Mendes; Gueye, Verratti, Wijnaldum; Mbappé, Icardi, Rafinha.

Angers: Bernardoni; Manceau, Traore, Thomas; Cabot, Mendy, Mangani, Ebosse; Boufal, Bahoken, Cho.

Historial reciente de PSG vs. Angers