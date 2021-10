Sergio Peña sobre el penal de Yotún: “A ‘Yoshi’ no se le puede recriminar absolutamente nada”

La selección peruana culminó la fecha triple de este mes de octubre con una victoria y dos derrotas. La posición de la Bicolor en la tabla es preocupante, ya que descendió hasta la penúltima ubicación con 11 puntos por las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca lograron sumar de a tres frente a la selección chilena en condición de local por 2-0, pero en sus dos últimos encuentros, ante Bolivia y Argentina como visitante, obtuvieron dos duras caídas, ambas por 1-0.

El talentoso volante de la Blanquirroja Sergio Peña atendió a los medios antes de tomar su vuelo para reincorporarse al Malmö FF de Suecia y comentó la situación de la selección nacional en las Eliminatorias Sudamericanas. “Hemos ganado contra Chile y hemos perdido dos partidos de una manera que no queríamos, pero estamos a tiempo de corregir nuestros errores, de sacar los seis puntos que vienen y meternos en la pelea”.

Asimismo, el autor de uno de los goles frente a la Roja en el Estadio Nacional afirmó que se encuentra recuperándose favorablemente de la lesión que le impidió estar ante la Verde y la Albiceleste. “Me encuentro mucho mejor. No he estado en estos dos partidos a pesar que he hecho todo lo posible (...) A nivel de selección, no se permite estar a un 80% cuando el nivel requiere 100%”.

Sergio Peña y su defensa a Yoshimar Yotún

En el Estadio Monumental de Núñez, el jugador del Cruz Azul tuvo la oportunidad de darle el empate a Perú ante Argentina, pero su disparo de penal fue errado. Después de las críticas hacia Yotún por la acción perdida, Sergio Peña tuvo afirmaciones de apoyo para su compañero de selección.

“A un jugador como ‘Yoshi’ no se le puede decir nada; mientras más cosas negativas le digas, mejor va a rendir. Es el jugador con más partidos en la selección. A Yoshi no se le puede recriminar absolutamente nada después de lo que ha hecho. Cuando la pinchó en la Copa América todo el mundo estaba contento”.

Perú, el próximo mes, recibirá en casa la selección boliviana e irá de visita para medirse con Venezuela. Dos duelos cruciales para las esperanzas de la Bicolor para intentar llegar a Qatar 2022.

Mira las declaraciones de Sergio Peña

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022