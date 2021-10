“¿Qué les pasa a estos pibes?”: reacciones de los usuarios tras el penal errado de Yotún

El penal de Yoshimar Yotún fue la situación más clara de Perú para empatar, transitoriamente, el partido. Tras esto, Nicolás Otamendi y Cristian Romero se acercaron al jugador para burlarse, lo que generó la indignación de muchos hinchas tanto de la selección peruana como del resto de países.

El periodista Sergio Rek tuiteó sobre lo acontecido con la descripción: “¿Qué les pasa a estos pibes?”, que enseguida recibió la respuesta de cientos de personas.

El usuario Andres Burgo respondió. “¿Habría pasado algo durante del partido entre ellos? Imagino que viene por ahí. Si no, que nadie se ofenda por el bailecito de Yerry Mina”, recordando lo acontecido con el futbolista colombiano.

Felipe Pardo recordó la sequía de títulos de la Albiceleste.

Los peruanos también se pronunciaron al respecto, como Salsatirotot, quien lamentó las actitudes tomadas por los defensores argentinos.

Jilmar Guerra manifestó la “falta de profesionalismo con el rival”, además de señalar a Otamendi y Romero como “los más llorones”.

“Me da gusto que Argentina haya retomado esa chispa futbolística que los hizo grandes. Pero a la vez me decepciona que hay ciertas cosas que no han dejado de lado como la soberbia. Hasta hace unos años, Chile se ganó la antipatía de Sudamérica por soberbios. Argentina, tú no caigas en eso”, expresó Nico Wong.

Dave Meléndez recordó la unión entre peruanos y argentinos, además de comparar a los actuales defensas con los del pasado.

El usuario argentino, Tony, también mostró indignación ante las actitudes de los jugadores de su selección.

Las Eliminatorias Qatar 2022 culminarán en marzo del próximo año y la Bicolor aún tiene chances de asistir a la próxima cita mundialista.