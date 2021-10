Liga 1 Betsson EN VIVO: programación, fixture y horarios de la fecha 15 de la Fase 2

¡Vuelve la Liga 1 Betsson! La Fase 2 de la primera división del fútbol peruano regresa este fin de semana luego de varios días de receso. Luego de que se jugaran los partidos de la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, los clubes vuelven a la cancha e iniciarán la recta final del torneo para saber cómo quedarán las finales por el título nacional y las instituciones que descenderán a fin de temporada.

Para este sábado 16 de octubre están programados tres cotejos. El primero que abrirá el telón será el Alianza Atlético vs. Cantolao. Ambas escuadras están comprometidas con la baja y apenas tienen dos puntos de diferencia en la tabla acumulada.

Después se jugará el UTC vs. Sport Boys, y cerrará la jornada sabatina el Carlos Mannucci vs. Alianza Lima. Los blanquiazules van en busca de la victoria para tratar asegurar la Fase 2 y clasificar a la final nacional.

La fecha 15 continuará el domingo 17 de octubre y comenzará con el San Martín vs. Melgar, duelo clave para los santos, que luchan por no descender, mientras que el Dominó busca clasificar a un torneo internacional.

Posteriormente, se dará el Alianza Universidad vs. Cienciano y el Sporting Cristal vs. Ayacucho. Los rimenses necesitan una victoria para mantenerse con vida en la Fase 2.

La jornada culminará el lunes 18 de octubre con el Cusco FC vs. Deportivo Municipal, Binacional vs. Universitario y César Vallejo vs. Sport Huancayo. Cremas y trujillanos necesitan ganar sus respectivos choques para llegar a una Libertadores o Sudamericana en la temporada 2022.

Fixture de la fecha 15 de la Liga 1 Betsson

Sábado 16 de octubre

Partido Hora Alianza Atlético vs. Cantolao 11.00 a. m. UTC vs. Sport Boys 1.15 p. m. Carlos Mannucci vs. Alianza Lima 3.30 p. m.

Domingo 17 de octubre

Partido Hora San Martín vs. Melgar 11.00 a. m. Alianza Universidad vs. Cienciano 1.15 p. m. Sporting Cristal vs. Ayacucho 3.30 p. m.

Lunes 18 de octubre

Partido Hora Cusco FC vs. Deportivo Municipal 11.00 a. m. Binacional vs. Universitario 1.15 p. m. César Vallejo vs. Sport Huancayo 3.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Tabla acumulada de la Liga 1 Betsson