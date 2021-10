Jürgen Klopp sobre la compra del Newcastle: “Es como la Superliga, pero solo para un club”

La compra del Newcastle por 353 millones de euros por parte de un fondo inversor de Arabia Saudita ha generado alegría en los hinchas del equipo ingles, pero preocupación en los distintos cuadros de la Premier League. Esta transacción convertiría al club que juega en el St. James Park en uno de los más ricos del mundo, situación que llama la atención del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

“Si hablamos solo sobre fútbol, a largo plazo van a ser una superpotencia . Es el tercer club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo. Esto les abre muchísimas posibilidades. Con la Superliga, todo el mundo se puso en contra. Esto es básicamente como la Superliga, pero solo para un club”, señaló el técnico alemán para la cadena inglesa Sky Sports.

Hinchas de Newcastle celebraron en el St. James Park tras confirmarse la venta del club. Foto: captura de Twitter

Asimismo, Klopp señaló que esta operación le dará al equipo de las urracas un gran prestigio y aumentará su nivel en los próximos años. “El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años”, afirmó.