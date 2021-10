Eliminatorias Qatar 2022: a la selección peruana le toca levantarse

La calculadora se convierte nuevamente en el mejor aliado de un Perú golpeado en esta fecha triple de las Eliminatorias. Una victoria en casa ante Chile no fue suficiente para cambiarle la cara a un equipo que sufrió la baja de jugadores fundamentales en el esquema de Ricardo Gareca. La ausencia de Paolo Guerrero, Renato Tapia, Luis Advíncula, Raúl Ruidíaz... y podemos seguir contando, no es justificación para haber sumado tres puntos de nueve, pero deja claro que el universo de jugadores con los que hoy cuenta el ‘Tigre’ no es suficiente para afrontar un camino más que complicado hacia Qatar.

Con un once que incluía cinco cambios en comparación al que cayó por 1-0 en La Paz, el comando técnico nacional plasmó en el campo un once para aguantar a Lionel Messi y compañía todo lo posible y buscar en el contragolpe a Gianluca Lapadula.

Los primeros minutos fueron del local, que llegó con facilidad al arco de Pedro Gallese teniendo a ‘Lio’ como su mejor arma. Perú, pese a no tener mucho tiempo el balón, también intentaba, aunque sin éxito. Eso sí, la Blanquirroja desnudó las falencias del equipo de Scaloni sin el balón, es por ello que cada vez que no la tenía la presión era intensa con el afán de recuperarla. Y es que sus tres volantes tienen mayor vocación ofensiva.

Controlado. Lionel Messi ante la defensa nacional. Foto: AFP

Di María hacia su trabajo en la banda derecha -por donde más insistió Argentina- ante un Jhilmar Lora debutante que inició nervioso, pero que con el paso de los minutos tomó aplomo. Hubo orden defensivo, le cerró el juego centralizado en pared, pero la Bicolor le ofreció los costados al rival.

La Albiceleste insistió y el gol llegó. A tres minutos del final de la primera etapa, apareció la combinación ofensiva del cuadro local y Laurato Martínez, mostrando su capacidad para anticipar la marca, supera a Carlos Zambrano y anota de cabeza el primero y el único tanto del partido.

El empate fallido

El segundo tiempo fue ligeramente distinto con un Perú que mejoró al recuperar el balón -no lo perdía rápidamente-, logró hilvanar toques en el medio campo e intentando incluso de larga distancia a través de Aquino y Yotún. Sin embargo, el local nunca dejó bajó los brazos. Fue entonces cuando la banca nacional se movió y el ‘Tigre’ decidió el ingreso de Jefferson Farfán.

La ‘Foquita’ ingresó en lugar de Lapadula, que no llegó al 100% a este cotejo, para cumplir su partido número 100 con la camiseta Blanquirroja. La dinámica y la explosión del jugador de Alianza Lima se vio simplicada a penas en sus primeros minutos en el campo. Salida de ‘Dibu’ Martínez y penal contra la ‘Foquita’, quien cayó mal y tuvo que ser atendido fuera del campo.

Mientras lo atendía el cuerpo médico, Yotún tomó el balón y nadie pudo quitárselo. En su afán por querer asegurar el empate, pateó cruzado y fuerte, pero la pelota tuvo al palo como obstáculo para la celebración. Farfán volvió al campo, pero eso no pudo hacer mucho para cambiar el trámite del partido.

Argentina no pasó por encima de la Bicolor, pero aprovechó la posesión del balón para hacer daño e impedir que los de Gareca tuvieran chances claras para empatarlo. Aguantó el resultado y se quedó con tres puntos que lo mantiene en el segundo lugar de la tabla. Por su parte, Perú tendrá que afrontar como dos finales los encuentros ante Bolivia y Venezuela el próximo mes.

¿Eliminados? “Mientras haya puntos por disputar, vamos a pelear”, es la frase que repiten los jugadores, mientras más de uno saca la calculadora para soñar con el Mundial de Qatar 2022.

Reacciones

Pedro Gallese, arquero de Perú

“La idea era sumar, sabíamos que iba a ser difícil, y no se pudo. Hicimos un buen partido dentro de todo, como lo esperábamos. Mientras que haya puntos por pelear, lo vamos a hacer”.

Gianluca Lapadula, delantero de Perú

“Creo que la actitud del equipo se vio hoy ante un rival como Argentina. Hay que seguir luchando y no buscar culpables. Yoshi (Yotún) es un gran ejemplo para todos. Hay que creer en nosotros”.