Defensa y Justicia vs. Estudiantes: cómo ver este partido por la Primera División de Argentina

Defensa y Justicia vs. Estudiantes HOY, viernes 15 de octubre, por la decimosexta jornada de Primera División de Argentina. El encuentro se realizará en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y está pactado para las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora argentina). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Fox Sports Premium y Star+. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

La previa Defensa y Justicia vs. Estudiantes

El Halcón llega entonado a este duelo después de ganar por 2-0 en la última jornada a Argentinos en condición de visitante, con goles de Nicolás Trapichio (65′) y Walter Bou (82′). Tras ese resultado, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece se ubica en la duodécima posición de la tabla con 21 puntos.

Por su parte, el Pincha viene de un empate reñido frente a Rosario Central. Manuel Castro, a los 63 minutos del complemento, le dio el descuento necesario luego de ir cayendo por 0-2 con un doblete de Gino Infantino (27′ y 68′). El ansiado empate llegó sobre la hora, ya que Jaime Ayoví marcó a los 96′. Los dirigidos por Martín Gorostegui marchan en la tercera casilla con 26 unidades.

Defensa y Justicia vs. Estudiantes: ficha del partido

Partido Defensa y Justicia vs. Estudiantes ¿Cuándo juegan? Viernes 15 de octubre ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Norberto “Tito” Tomaghello ¿En qué canal? Fox Sports Premium y Star+

Defensa y Justicia vs. Estudiantes: últimos encuentros

Defensa y Justicia vs. Estudiantes: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Defensa y Justicia vs. Estudiantes Rol Silvio Trucco (Argentina) Árbitro central Diego Martín (Argentina) Asistente 1 Iván Aliende (Argentina) Asistente 2 Ramiro López (Argentina) Cuarto árbitro

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Estudiantes?

En horario peruano, el choque Defensa y Justicia vs. Estudiantes se disputará desde las 7.15 p. m. y en horario argentino a las 9.15 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Argentina: 9.15 p. m.

9.15 p. m. Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

México: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 8.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Paraguay: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

España: 2.15 a. m. (del sábado 16)

¿Qué canal transmite Defensa y Justicia vs. Estudiantes EN VIVO?

El duelo Defensa y Justicia vs. Estudiantes será transmitido en territorio argentino por Fox Sports Premium. También se podrá ver por Star Plus, señales que cuentan con los derechos televisivos de la Primera División de Argentina. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus

Argentina: Fox Sports Premium, Star+

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

México: Fanatiz Mexico

Uruguay: Star Plus

¿Dónde Defensa y Justicia vs. Estudiantes ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Defensa y Justicia vs. Estudiantes por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Defensa y Justicia vs. Estudiantes?

Para acceder a Star Plus para ver el Defensa y Justicia vs. Estudiantes, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juegan Defensa y Justicia vs. Estudiantes?

El escenario escogido para este compromiso entre Defensa y Justicia vs. Estudiantes será en el Estadio Norberto “‘ito’ Tomaghello, casa deportiva localizada en Buenos Aires, Argentina, que cuenta con una capacidad para más de 10.000 espectadores.

Defensa y Justicia vs. Estudiantes: ¿cómo marchan en la tabla de posiciones?

