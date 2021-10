Uruguay vs. Brasil: Luis Suárez y Edinson Cavani están de regreso

Aunque Colombia frenó su racha de victorias al conseguir un empate sin goles en Barranquilla, Brasil lidera la eliminatoria con 28 puntos. Dicho puntaje le bastaría para ir al Mundial, pero el pentacampeón aún no está confirmado matemáticamente, es por ello que saldrá hoy (7:30 p.m., canal 6 de Movistar) al campo del Arena Amazônia de Manaos con todo su poderío.

Cuestionado por su fútbol opaco aunque efectivo, Brasil recibirá a Uruguay con ruido afuera del campo. Y es que Neymar aseguró que Qatar puede ser su último Mundial. Criticado dentro y fuera de su país, el astro de 29 años argumentó “condiciones de cabeza” para su posible adiós. Sin embargo, Tite se concentra en lo futbolístico resaltando a su defensa, que se ha convertido en su fuerza silenciosa y confía en que pueda lucirse ante el posible reencuentro de la dupla ofensiva ‘charrúa’ más célebre , conformada por Edinson Cavani y Luis Suárez.

Uruguay necesita sumar luego de ceder un empate a cero con los ‘cafeteros’ en Montevideo y caer 3-0 en Argentina. Pese a que está en la cuarta posición (16 unidades), que da pase directo, colombianos (15) y paraguayos (12) lo acechan.

“Brasil en estos dos últimos partidos no fue apabullante. Contra Colombia se encontraron con un David Ospina brillante, que atajó tanto o más que contra nosotros. No vamos a apoyar las esperanzas en que Brasil está mal, porque no lo creo. Defensivamente es el mejor equipo de la eliminatoria por lejos”, señaló Óscar Washington Tabárez en la conferencia previa al encuentro.