VER TV Pública Argentina vs. Perú EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por las eliminatorias

VER Argentina vs. Perú EN DIRECTO se enfrentan HOY jueves 14 de octubre por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Albiceleste buscará asegurar su segundo lugar y darle caza al líder Brasil, por lo que enfrentará a la selección peruana desde las 8.30 p. m. (hora argentina) en el Monumental de Núñez. Este compromiso será TRANSMITIDO EN DIRECTO por TV Pública para la región argentina y también podrás seguirlo ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran en un momento idóneo: segundos en la tabla de posiciones tras vencer por goleada 3-0 a Uruguay; por su parte, la selección peruana necesita los tres puntos para seguir en la pelea por un cupo a la Copa del Mundo.

En Vivo: Últimas noticias Perú vs Argentina 11:59 Posibles alineaciones del Perú vs. Argentina Ante algunas ausencias y bajas, la selección peruana deberá realizar algunas modificaciones en el once inicial. Por lo tanto, Ricardo Gareca tendrá que realizar algunos cambios. El once que mandaría sería el siguiente: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña (Christofer Gonzáles); Christian Cueva, Raziel García y Gianluca Lapadula. En tanto, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, mandaría su mejor once frente a la Bicolor para asegurar su pase al Mundial: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Ángel Di María o Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi. 11:16 Gustavo Cherquis pide confianza en Gareca Hay que tener fe en Ricardo Gareca en los partidos que le toca afrontar a la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. Ese fue el pedido de Gustavo Cherquis en la previa del Perú vs. Argentina. En una reciente entrevista, resaltó la actualidad por la que atraviesan ambas selecciones. 10:40 La previa del Perú vs. Argentina Buenos días. Llegó el día. HOY jueves 14 de octure la selección peruana disputará su último partido de la fecha triple por las Eliminatorias Qatar 2022. Perú vs. Argentina será el duelo que sostendrá la Bicolor a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana), la caul se jugará en Buenos Aires en el Estadio Monumental de River Plate. 20:50 Declaraciones de Di María en la previa del Perú vs. Argentina Di María se perfila como titular en el esquema de Lionel Scaloni. 20:22 Programación de la fecha 12. La Conmebol publicó la programación de la jornada 12 de las eliminatorias sudamericanas. 19:04 Lapadula se muestra feliz en los entrenamientos. En Twitter, el delantero de la selección peruana compartió una postal con Jefferson Farfán con una peculiar descripción: "Con el rey del chocolate. Un placer compartir con este crack". 18:14 ¿Qué jugadores están 'en capilla' en este Perú vs. Argentina? Ambas selecciones tienen a varios futbolistas que, de recibir una tarjeta amarilla en el Estadio Monumental, se perderían la próxima jornada. Argentina: Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez. Perú: Pedro Gallese, Alexander Callens, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Christofer Gonzales, Wilder Cartagena, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría. 17:08 Conmebol recrea jugada de Messi para gol de Lautaro con animación Con un peculiar video del gol de Lautaro Martínez contra Uruguay, la Conmebol rindió tributo a las "pinceladas" del astro del PSG. 16:45 Conmebol: "Perú quiere dar el golpe" A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Conmebol empezó a vivir la previa del encuentro con algunos datos correspondientes a ambas selecciones. 15:57 Johan Fano cree que Perú "no tiene nada que perder" ante Argentina El exdelantero de la selección peruana, recordado por el agónico gol del empate que le convirtió a la Albiceleste en Lima por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, consideró que el equipo dirigido por Ricardo Gareca debería salr a buscar el resultado, aunque consciente de la superioridad rival. “La selección peruana no tiene nada que perder. Hay que salir y jugar; pero sin olvidar que al frente está el mejor jugador del mundo, Lionel Messi”, declaró el 'Gavilán' en diálogo con Gol Perú. Foto: GLR 15:17 ¿Dónde se jugará el duelo Argentina vs Perú? El duelo correspondiente a las eliminatorias sudamericanas se disputará en el Estadio Monumental de Núñez, recinto donde River Plate juega de local. 14:30 Último día de entrenamiento de la Bicolor El plantel incaico cumplió este miércoles 13 de octubre su último día de entrenamiento previo al duelo ante Argentina. 14:05 Argentina inaugura mural por ganar la Copa América En la previa del Perú vs. Argentina, los jugadores de la Albiceleste participaron en el inauguración de un mural alusivo a la conquista de la Copa América 2021. Los integrantes del plantel campeón dejaron su firma en la pintura. Foto: AFA 13:16 ¿Cuál sería el equipo de Scaloni para enfrentar a Perú? De acuerdo con la cadena TyC Sports, el entrenador de la Albiceleste podría darle descanso a algunos de sus dirigidos. De esta forma, este sería su once tentativo, incluidas variantes: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Ángel Di María o Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Foto EFE 12:48 El equipo titular de Gareca a un día del partido Durante los entrenamientos de este miércoles, el equipo que alineó el técnico de la selección peruana estuvo conformado de la siguiente forma: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña (Christofer Gonzáles); Christian Cueva, Raziel García y Gianluca Lapadula. Las novedades son la posible inclusión de Lora por un lesionado Advíncula, Zambrano por Ramos, el regreso de Trauco por López y Raziel Garcia desde el inicio. Además, el 'Tigre' esperará por la evolución de Peña para decidir entre él y 'Canchita'. Foto: FPF 11:45 El ánimo no decae en la selección peruana Vía redes sociales, la cuenta oficial de la selección peruana ya vive la previa del compromiso contra Argentina. Foto: captura de Twitter/FPF 11:24 Scaloni no adelanta qué equipo usará frente a Perú El técnico de la selección argentina evitó dar mayores pistas acerca del once titular que prepara para recibir al combinado peruano, aunque deslizó que no variaría mucho respecto a los últimos dos encuentros. "El equipo no lo voy a decir, pero va a seguir en la misma línea de los últimos dos partidos. Quizá haya algún retoque", declaró. 10:38 Scaloni brinda rueda de prensa previo al Argentina vs. Perú A un día de medirse contra la selección peruana, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, resaltó el juego colectivo de su rival. "Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho, tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás", manifestó en rueda de prensa. Foto: AFA 09:37 Argentina con camiseta alternativa frente a Perú Casi un año después de la última vez que la utilizó, la selección argentina volverá a jugar con su segunda equipación, de color azul. La última vez que la había usado fue precisamente ante el cuadro dirigido por Ricardo Gareca, también por eliminatorias. Foto: Qatar 2022 08:55 Cinco argentinos y un peruano en el último once ideal de eliminatorias La votación de la Conmebol para el equipo ideal de la jornada 5 de eliminatorias dejó como resultado la elección de cinco futbolistas argentinos en el equipo: Emiliano Martínez, Cuti Romero, Giovanni Lo Celso, Rodrigo de Paul y Lionel Messi. Por Perú, solo el defensa Alexander Callens alcanzó a meterse en este once. Foto: Conmebol 00:03 Niño 'pide perdón' a Messi por llamarse Cristiano En redes sociales, circuló la fotografía de un joven hincha de la Albiceleste con un curioso cartel a las afueras del predio de Ezeize, donde el equipo de Lionel Scaloni realizó su entrenemiento del martes. Foto: TyC Sports/AFA 22:28 ¿Qué alternativas tiene Gareca para reemplazar a Luis Advíncula? Ante la probable baja por lesión del lateral derecho, el técnico de la selección peruana podría utilizar para cubrir su puesto a cuatro futbolistas que ya tienen experiencia en ese sector del campo: Jhilmar Lora, Oslimg Mora, Carlos Zambrano y Miguel Araujo. Foto: FPF 20:53 Gran expectativa en la hinchada argentina por partido contra Perú Este martes se registraron largas colas en las afueras del Estadio Monumental para el recojo de las entradas del encuentro frente a Perú. Todos los boletos disponibles se agotaron el mismo día de su puesta a la venta. Foto: ESPN 19:29 ¿Argentina tendrá bajas contra Perú? En la práctica de este martes, a dos días del cotejo ante Perú, el delantero Joaquín Correa realizó trabajos diferenciados a causa de una mialgia en el isquiotibial de la pierna izquierda. Todavía no se sabe si llegará o no para el encuentro. Foto: AFA 19:07 ¿Advíncula será baja contra Argentina? El programa SportsCenter, de la cadena ESPN, informó que 'Bolt' habría sufrido un desagarro en el entrenamiento más reciente de la selección peruana y quedaría al margen del cotejo para este jueves. Foto: FPF 17:48 ¿Cuál es el pronóstico para el Perú vs. Argentina? Como era de esperarse, la gran favorita para quedarse con la victoria en este partido según las casas de apuestas es la selección argentina, con una cuota de apenas 1,30 veces lo invertido como máximo. La Blanquirroja, en cambio, paga hasta 15 veces si da el golpe en el Monumental, e incluso un empate es bien retribuido con hasta 5,75 veces la cantidad en juego. 16:47 ¿Argentina repetirá ante Perú el equipo que goleó a Uruguay? Desde el programa SportsCenter de la cadena ESPN se informó que el once titular de Argentina podría tener varios cambios para el cotejo contra Perú. Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Ángel Di María, Joaquín Correa y Alejandro Gómez serían las variantes que estaría considerando el técnico Lionel Scaloni. Foto: AFA 16:12 Exagente de Maradona se inclina por el empate Guillermo Cóppola, exrepresentante de Diego Maradona y amigo de Ricardo Gareca, reveló que desea ver a la Blanquirroja clasificar a Qatar 2022. “Yo le tengo fe al equipo de Perú, pero como argentino y (para) no quedar herido, desearía un empate en el partido del jueves, al entrenador (Ricardo Gareca) lo tengo en mi corazón y deseo de que pueda darse un empate, vamos al mundial con Perú”, sostuvo en diálogo con Ovación. Foto: EFE 15:30 ¿Qué equipo parará Gareca contra Argentina? En la jornada más reciente de entrenamientos, el Tigre no alineó ningún equipo titular. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, de ESPN, el trabajo estuvo enfocado en la definición y en movimientos recreativos. Foto: FPF 15:09 Perú entrenó en el estadio de Vélez Sarsfield Este martes, la selección peruana entrenó en el estadio José Amalfitani. Ricardo Gareca dirigió los trabajos con los 27 jugadores que permanecen en la nómina luego de la bajas por lesión. Foto: FPF

¿A qué hora es Argentina vs. Perú?

El duelo entre Argentina vs. Perú EN VIVO se llevará a cabo desde las 8.30 p. m. (hora argentina). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Perú?

Para sintonizar el partido entre Argentina vs. Perú EN VIVO EN DIRECTO deberás conectarte a TV Pública para la región de Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Perú por TV Pública?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Perú por internet, puedes ingresar a la página web oficial de TV Pública y seguir el duelo completamente gratis (solo válido en territorio argentino). En caso no tengas acceso a esta vía, otra opción para mantenerte informado acerca del desarrollo del compromiso es desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Argentina vs. Perú por eliminatorias?