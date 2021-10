VER TV Pública Argentina vs. Perú EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por las eliminatorias

VER Argentina vs. Perú EN DIRECTO se enfrentan HOY jueves 14 de octubre por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Albiceleste buscará asegurar su segundo lugar y darle caza al líder Brasil, por lo que enfrentará a la selección peruana desde las 8.30 p. m. (hora argentina) en el Monumental de Núñez. Este compromiso será TRANSMITIDO EN DIRECTO por TV Pública para la región argentina y también podrás seguirlo ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran en un momento idóneo: segundos en la tabla de posiciones tras vencer por goleada 3-0 a Uruguay; por su parte, la selección peruana necesita los tres puntos para seguir en la pelea por un cupo a la Copa del Mundo.

¿A qué hora es Argentina vs. Perú?

El duelo entre Argentina vs. Perú EN VIVO se llevará a cabo desde las 8.30 p. m. (hora argentina). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Perú?

Para sintonizar el partido entre Argentina vs. Perú EN VIVO EN DIRECTO deberás conectarte a TV Pública para la región de Argentina.

¿Dónde sintonizar TV Pública?

En territorio argentino, podrás ver el partido Argentina vs. Perú por la señal de TV Pública desde los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

VHF Repetidoras: Canal 7 (Zona GBA)

TDA: 23.2 HD – 23.31 Móvil

Antina: 12

DirecTV: 121 SD – 1121 HD

InTV: 615 HD

Cablehogar: 10 Básico – 30 Digital – 812 HD

Cablevisión: 11 Analógico / Digital / HD

Supercanal: 14 – 15 Analógico – 20 HD

Telecentro: 8 Digital – 1007 HD

Tele Red: 11 – 111 HD

Ted Intercable: 13

CPETV Santa Rosa: 510 HD

TVCO General Pico: 14 SD / Digital – 600 HD

Cablevisión Flow: 11 HD

Movistar TV7 HD – 6 en Añelo, Bahía y Neuquén

Claro TV: 11 HD

Dibox: 30 HD – 644 HD.

¿Cómo ver Argentina vs. Perú por TV Pública?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Perú por internet, puedes ingresar a la página web oficial de TV Pública y seguir el duelo completamente gratis (solo válido en territorio argentino). En caso no tengas acceso a esta vía, otra opción para mantenerte informado acerca del desarrollo del compromiso es desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo contratar TV Pública para ver Argentina vs. Perú?

Si quieres ver el partido Argentina vs. Perú por la señal de TV Pública, no necesitas contratar ningún servicio de TV paga, ya que este canal está disponible en la señal 7 de la televisión argentina. No obstante, si deseas verlo desde el extranjero, puedes hacerlo en las siguientes operadoras:

Click HD (Colombia) – Canal 807

TuVes (Chile) – Canal 704 (SD)

Cablevisión (Chile) – Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

TV Red (Chile) – Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú – Canal 62

Mundo Pacífico (Chile) – Canal 142

Tigo Star (Paraguay) – Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 15.

