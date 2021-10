Tarjeta Roja: Brasil vs. Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022

Comenzó el Brasil vs. Uruguay. Sigue los pormenores del encuentro por la fecha 12 de las eliminatorias Qatar 2022. Uruguay, está cuarto y 12 puntos por debajo de Brasil, que es líder de la tabla. El conjunto charrúa, que comanda Óscar Tabárez, ha ganado solo uno de los cinco encuentros de visita en estas clasificatorias, mientras que los verdeamarelos dirigidos por Tite son los mejores locales. En esta nota podrás saber cómo ver por Tarjeta Roja este partido.

Neymar y Luis Suárez se miden en un gran duelo con sus selecciones. Foto: composición/ CBF/ EFE

¿A qué hora juegan Brasil vs. Uruguay?

El cotejo Brasil vs. Uruguay se podrá ver desde las 9.30 p. m. en territorio brasileño y uruguayo (a partir de las 7.30 p. m. en el horario peruano).

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 15).

¿Qué canal transmite el partido Brasil vs. Uruguay?

En Sudamérica, España y Estados Unidos, estos serán los canales encargados de la transmisión del Brasil vs. Uruguay por TV:

Argentina: TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo, Globo

Chile: TNT Sports 2

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: ECDF, TC

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Plus

Uruguay: VTV Uruguay

Estados Unidos: Premier Player HD, Premier Sports 1

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Brasil vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Brasil vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Brasil vs. Uruguay en Tarjeta roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Brasil vs. Uruguay

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Brasil vs. Uruguay

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Lucas Paquetá; Gabriel Jesús, Gabriel Barbosa y Neymar Jr.

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Joaquín Piquerez; Nicolás De la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Edinson Cavani y Luis Suárez.