Brasil vs. Uruguay EN VIVO por SporTV: horario para ver las Eliminatorias Qatar 2022

Brasil vs. Uruguay EN VIVO se enfrentan este jueves 14 de octubre por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. El compromiso se disputará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario brasileño y uruguayo) por la señal de SporTV. En caso quieras seguir la cobertura ONLINE, podrás hacerlo a través de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Brasil vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Brasil vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Jueves 14 de octubre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Brasil y Uruguay) ¿Dónde? Arena Amazónia ¿En qué canal? SporTV

¿A qué hora juegan Brasil vs. Uruguay?

El cotejo Brasil vs. Uruguay se podrá ver desde las 9.30 p. m. en territorio brasileño y uruguayo (a partir de las 7.30 p. m. en el horario peruano).

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 15).

PUEDES VER: Ronald Araújo será baja de Uruguay ante Brasil por lesión y regresa a Barcelona

Luego de haber concedido su primer empate en estas eliminatorias la jornada previa, la selección brasileña saldrá a recuperar su abrumador paso victorioso cuando reciba a la selección uruguaya por la jornada 12. El elenco dirigido por Tité, invicto en este proceso, lidera con comodidad la tabla de posiciones.

La Canarinha se vio incapaz de derrotar a Colombia en su reciente visita a Barranquilla. Un conjunto local que se plantó bien en el camp y las chances que desaprovecharon Lucas Paquetá y Fred en el primer tiempo fueron los principales factores para el empate sin goles.

La Celeste, en cambio, sufrió en carne propia el poderío de la vigente campeona sudamericana Argentina, que en el Monumental de Núñez no mostró piedad y se impuso con un contundente 3-0 con goles de Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez.

Brasil y Uruguay se enfrentaron el año anterior por la primera rueda de las eliminatorias, cruce que finalizó 2-0 para el Scratch. En el historial, los mejores resultados que los charrúas han podido conseguir en casa de su rival de turno fueron tres empates, el más reciente por el camino a Rusia 2018.

¿Dónde ver Brasil vs. Uruguay?

En Sudamérica, España y Estados Unidos, estos serán los canales encargados de la transmisión del Brasil vs. Uruguay por TV:

Argentina: TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo, Globo

Chile: TNT Sports 2

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: ECDF, TC

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Plus

Uruguay: VTV Uruguay

Estados Unidos: Premier Player HD, Premier Sports 1

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver Brasil vs. Uruguay vía SporTV?

En la televisión brasileña, el duelo Brasil vs. Uruguay se podrá sintonizar vía SporTV en los siguientes canales:

Satélite

Vivo TV: canal 39 (HD)

Sky: canal 39 (SD) y 439 (HD)

Claro TV: canal 39 (SD) y 539 (HD)

Oi TV: canal 39 (HD).

Cable

Vivo TV: canal 539 (HD)

Claro TV: canal 39 (SD) y 539 (HD)

Oi TV: canal 39 (HD).

¿Dónde seguir Brasil vs. Uruguay ONLINE por SporTV?

Si no quieres perderte la transmisión del Brasil vs. Uruguay por internet, ingresa a la página web de Globoplay, servicio de streaming que cuenta con el canal SporTV. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado del cotejo a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuánto cuesta la suscripción a SporTV?

Si quieres contratar el servicio de SporTV a través de Globoplay para ver el Brasil vs. Uruguay, ten en cuenta que el costo es de 42,90 reales al mes (solo válido en territorio brasileño).

¿Qué partidos transmite SporTV además de Brasil vs. Uruguay?

Además del Brasil vs. Uruguay, tiene SporTV los derechos de transmisión de todos los partidos de la selección brasileña en las Eliminatorias Qatar 2022. Además, cuenta con la cobertura de la Serie A y Serie B del fútbol local, así como la Copa de Brasil y los campeonatos estaduales.

¿Cuál es la programación de SporTV?

En SporTV podrás encontrar la transmisión de encuentros de fútbol como el Brasil vs. Uruguay, pero también competencias de otros deportes como el atletismo, automovilismo, baloncesto, voleibol, tenis, artes marciales mixtas, etc. Además, el canal cuenta con espacios informativos, de análisis y de entrevistas.