Otamendi y Romero se burlaron de Yotún y le gritaron en la cara tras fallar el penal

No fue la noche de Yoshimar Yotún. El volante del Cruz Azul tuvo en sus pies la gran chance de anotar el empate en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022; sin embargo, mandó su disparo al travesaño de la portería que defiende Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Lo más llamativo de esta jugada es que los centrales albicelestes le gritaron en la cara a ‘Yoshi’, quien no hizo nada .

Una vez que el mediocampista peruano desperdició el esférico, ‘Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi salieron de sus puestos y corrieron para gritarle su alegría por haber fallado el tiro desde los doce pasos. Ambos centrales festejaron la oportunidad perdida por ‘Yoshi’, quien siguió avanzando.

Mira aquí la burla de Otamendi y Romero

Argentina se quedó con el triunfo ante Perú

La Albiceleste se quedó con los tres puntos ante Perú gracias al gol de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milan conectó un preciso centro de Nahuel Molina, le ganó la posición a Carlos Zambrano y anotó el único tanto del partido. Con esta victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a las 25 unidades y se quedaron con el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Por otro lado, la selección peruana cayó hasta la novena posición con 11 unidades. El próximo encuentro para la Bicolor será ante Bolivia, que se encuentra en la sétima casilla con 12 unidades luego de golear 4-0 a Paraguay. Este compromiso se llevará a cabo en noviembre, por una jornada más de las Eliminatorias Qatar 2022.