Otamendi y Romero se burlaron de Yotún y le gritaron en la cara tras fallar el penal

No fue la noche de Yoshimar Yotún. El volante del Cruz Azul tuvo en sus pies la gran chance de anotar el empate en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022; sin embargo, mandó su disparo al travesaño de la portería que defiende Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Lo más llamativo de esta jugada es que los centrales albicelestes le gritaron en la cara a ‘Yoshi’, quien no hizo nada.

Una vez que el mediocampista peruano desperdició el esférico, ‘Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi salieron de sus puestos y corrieron para gritarle su alegría por haber fallado el tiro desde los doce pasos.