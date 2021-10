Ricardo Gareca: “Al termino de estas tres fechas no nos vemos bien, pero no bajaremos los brazos”

Tras la derrota por la mínima diferencia ante Argentina, la blanquirroja quedó con pocas posibilidades de clasificar al próximo mundial, al terminar en la penúltima posición al cierre de este fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, para el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, las chances aún se mantienen intactas.

Durante una conferencia de prensa, el estratega argentino señaló que si bien no es la situación que hubiera deseado para la Bicolor, confía que esta será revertida en las próximas fechas que se vienen.

“ Al termino de estas tres fechas no nos vemos bien. Estamos en una situación complicada y difícil. Reconozco que no es la mejor situación, pero no bajaremos los brazos ”, manifestó.

“Me voy con optimismo. Conociendo al plantel y a nosotros como selección. Más allá de que el balance fue negativo, en cuanto a números y resultados, me voy con la esperanza y fe en que nosotros somos capaces de revertir la situación ”, agregó.

Jefferson Farfán cumple 100 partidos con la selección peruana. Foto: EFE

Respecto al partido ante la Albiceleste, el estratega argentino rescató el rendimiento del equipo, pese a que el marcador no fue favorable.

“ Jugamos contra un gran rival, en un escenario difícil, pero tuvimos todo: actitud, generación de juego, concentración . Lamentablemente, no se nos dio (...) Argentina te lleva a cometer algunos errores. El equipo estuvo bien y me voy conforme con lo que dieron los muchachos en el campo de juego. No con el resultado, pero sí con su rendimiento ”, afirmó.

Respecto a la titularidad del zaguero Carlos Zambrano, el ‘Tigre’ resaltó la respuesta del jugador de Boca Juniors, pese a que llevaba un año sin jugar con la Bicolor.

“Carlos Zambrano respondió muy bien. Tiempo que no estaba en la selección y le tocó una vuelta difícil con delanteros de mucho nivel y con un gran momento de Argentina, pero respondió bien, al igual que toda la defensa”, concluyó.

Perú vs. Argentina: Yoshimar Yotún vio la amarilla y se pierde el partido ante Bolivia. Foto: Captura Movistar

Recordemos que con esta derrota, la selección peruana ahora marcha penúltima con 11 unidades, solo por delante de Venezuela que tiene 7 puntos. En la próxima fecha, la Blanquirroja será local ante Bolivia, que se ubica sétimo con 12.

