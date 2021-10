Gallese tras Perú vs. Argentina: “Mientras haya puntos por pelear seguiremos con la ilusión”

La selección peruana cayó en su vista en el Estadio Monumental por 1-0 frente a Argentina, con tanto de Lautaro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo, en el duelo correspondiente por la duodécima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor, con este resultado, complica aún más sus oportunidades de llegar al próximo mundial, ya que bajó hasta la penúltima ubicación de la tabla de posiciones.

No obstante, el capitán de la Blanquirroja de esta noche en el coloso de River Plate, Pedro Gallese, afirmó no perder la esperanza de lograr la clasificación. Después del partido brindó declaraciones al ras de campo. “Mientras haya puntos por pelear nosotros vamos a seguir con la ilusión (de llegar al Mundial). Creo que estamos haciendo buenos partidos. Nos falta ese plus de ganar y eso lo vamos a conversar ahora”, aseguró.

La Bicolor no tuvo muchas ocasiones para anotar y las pocas que lograron crear no las aprovecharon, como la acción de penal que Yoshimar Yotún no pudo convertir en el complemento para poner el empate ante la Albiceleste.

El golero peruano también comentó cuál era el objetivo del equipo en su visita a Buenos Aires: “La idea era sumar aquí. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que Argentina tiene grandes jugadores. Venimos a buscar algo, pero lastimosamente no se pudo. Creo hicimos un buen partido dentro de todo y, bueno, hay que pensar ahora en noviembre”.

El próximo mes, los dirigidos por Ricardo Gareca disputarán dos partidos que serán cruciales para las aspiraciones de Perú a falta de solo seis fechas para el cierre de las eliminatorias sudamericanas: primero recibirá a Bolivia y luego irá de visita a Venezuela.

