Lionel Scaloni tras el triunfo ante Perú: “No estoy para pensar en el Mundial, no me interesa”

¿Alegría Albiceleste? Pese al triunfo obtenido ante Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, el cual les permitió extender su racha sin derrotas, el entrenador de la selección argentina no estaría atravesando un buen momento en el ámbito familiar. Tras analizar el triunfo ante los de Ricardo Gareca, Scaloni sostuvo que su prioridad en estos momentos no es el Mundial.

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir, fueron muy duros estos meses y no quiero saber nada más. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos que hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia, no estoy como para pensar en un Mundial. Sinceramente no me interesa en lo absoluto.” manifestó el estratega en conferencia de prensa.

Las palabras del rosarino sorprendieron a los asistentes y, según mencionó, estas tendrían que ver con algunos problemas a nivel familiar. Pese a esto, se tomó un tiempo para brindar unas frases escuetas en relación al triunfo obtenido ante la Blanquirroja.

“Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es terrible, muy desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos”, puntualizó.

A su vez, al ser consultado sobre si el equipo se relajó en la segunda parte y se conformó con el resultado, el exfutbolista mencionó que “Perú juega bien, nada más. Las eliminatorias son difíciles”. Si bien hizo una referencia a la jugada del penal, consideró que su rival generó poco.

Por otra parte, el triunfo en el Monumental le permitió al conjunto ‘gaucho’ continuar como único escolta de Brasil y lograr su partido número 25 sin conocer la derrota.