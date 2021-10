Perú vs. Argentina: Gustavo Cherquis pide “tener fe” en Gareca para los partidos que vienen

Hay que tener fe en Ricardo Gareca en los partidos que le toca afrontar a la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. Ese fue el pedido de Gustavo Cherquis en la previa del Perú vs. Argentina. El periodista argentino fue específico: la Bicolor tiene poco margen de error y debe batallar para sumar fuera de casa.

En una reciente entrevista, resaltó la actualidad por la que atraviesan ambas selecciones. Mientras que el elenco de Lionel Scaloni pasa por una buena racha, la escuadra incaica está apretada en la tabla de posiciones.

“Son momento disímiles, son realidades y coyunturas opuestas la que está viviendo una selección y la otra. Argentina está dulce, ha reanudado su romance con la gente que es difícil, un público muy exigente y todo ha sido por un punto de inflexión, que ha sido lograr la Copa América” , empezó diciendo en Toca y pasa.

Luego expresó: “Perú está en un momento crítico, no tiene mucho margen de error, no puede perder puntos en casa, por ejemplo, le quedan tres partidos en casa y tiene que lograr si o sí. Después, por ahí, ganarle a Venezuela de visita que es un partido totalmente ganable. Venezuela es una selección que le hace un partido espectacular a Brasil y después se cae, es muy irregular. Además, (Perú) debe tratar de ver a forma de arañar un puntito en Colombia, no digo de Uruguay o Argentina porque son partidos muy difíciles, pero todo puede pasar. Hay que tener mucha fe en Gareca, mucha experiencia en momentos críticos” .

¿A qué hora juega Perú contra Argentina?

El partido correspondiente a la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022 está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana), mientras que en territorio argentino irá desde las 8.30 p. m.