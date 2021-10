Perú contra Argentina: el vital mensaje de la Albiceleste para que el duelo se desarrolle en paz

Los locales buscan que en el Perú contra Argentina prime la paz dentro y fuera del estadio. Por este motivo, la selección albiceleste emitió un mensaje previo al duelo correspondiente a la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. En este hicieron un llamado a erradicar la discriminación.

“Somos todos hermanos. No a la discriminación. No al racismo. No a la xenofobia” , publicó la selección argentina a través de sus canales digitales. Este mensaje fue muy bien recibido por varios usuarios de Twitter.

Perú y Argentina se enfrentarán por la jornada 12 de las eliminatorias. Foto: Twitter

El duelo se desarrollará en el Estadio Monumental de Núñez donde el balón comenzará a rodar desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina).

Perú vs. Argentina: ¿quién es el árbitro?

Para este encuentro en el coloso de River Plate, la Conmebol designó como árbitro principal a Wilton Sampaio. El juez de origen brasileño se encargará de impartir justicia entre peruanos y argentinos, y estará acompañado de sus compatriotas en el VAR: Marcelo Van Gasse (primer asistente), Fabricio Vilarinho (segundo asistente), Flavio De Souza (cuarto árbitro) y Wagner Reway (árbitro asistente de video).

Perú vs. Argentina: el posible equipo titular de Gareca

Para este compromiso, el entrenador Ricardo Gareca realizará variantes en el equipo titular, algunas por obligación debido a lesiones repentinas y otras por rendimiento futbolístico.

Uno de ellos será el de Jhilmar Lora por Luis Advíncula. El lateral derecho de Boca Juniors sufrió un desgarro durante las prácticas y no podrá disputar el encuentro ante la Albiceleste, además de algunos partidos con los xeneizes en el torneo argentino. Otro de los ingresos será el de Carlos Zambrano por Christian Ramos. El ‘León’ volverá al equipo titular tras su expulsión ante Brasil, en octubre del año pasado.