Partidos de hoy, jueves 14 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Continúan los partidos por las clasificatorias al mundial de Qatar 2022 en distintas partes del mundo, para este jueves 14 de octubre tendremos los partidos: Bolivia vs. Paraguay, Colombia vs. Ecuador, Argentina vs. Perú y Brasil vs. Uruguay.

Además, se disputará los encuentros São Paulo vs Ceará y Cuiabá vs Sport Recife por la copa Brasileirao y los partidos de primera división de Venezuela: LALA vs Mineros de Guayana y Caracas vs Atlético Venezuela.

Clasificación para la Copa Mundial Qatar 2022

Bolivia vs. Paraguay

Canal: Movistar Deportes Perú

Hora: 3.00 p. m.

Colombia vs. Ecuador

Canal: Movistar Play

Hora: 4.00 p. m.

Argentina vs. Perú

Canal: Movistar Deportes Perú

Hora: 6.30 p. m.

Brasil vs. Uruguay

Canal: Movistar Play

Hora: 7.30 p. m.

Brasil - Brasileirão

São Paulo vs Ceará

Canal: SPO Internacional

Hora: 5.00 p. m.

Cuiabá vs Sport Recife

Canal: Fanatiz Brasileirão

Hora: 5.00 p. m.

Venezuela - Primera División